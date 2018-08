El Alcorcón como último ensayo

El Alcorcón es el último rival de la pretemporada del Mallorca antes de que empiece la competición. Los bermellones afrontan hoy el Trofeu Ciutat de Palma en Son Moix (20:30/IB3 Televisió) como el último ensayo del verano en una jornada en la que no se celebrará la tradicional presentación de la plantilla ni se pronunciará ningún discurso en la previa. La razón oficial reside en que el club considera que no es necesario porque la plantilla no está cerrada, una decisión que fue criticada ayer por un sector de la afición en las redes sociales porque considera que rompe con una costumbre de muchos años, desde los tiempos del desaparecido Lluís Sitjar.

Lo que es seguro es que es la primera oportunidad para ver al Mallorca en su estadio desde la final por el título de Segunda B, el pasado 3 de junio, ante el Rayo Majadahonda. Apenas han pasado poco más de dos meses, pero este equipo ya es otra historia. Y no es porque ya tenga nueve caras nuevas, de momento, en la plantilla, más allá de las bajas que se han dado, sino porque afronta un curso muy exigente en su regreso a la Liga de Fútbol Profesional. El equipo debe demostrar su capacidad de adaptación en la Segunda División después de haber sido el ´gallito´, y a la postre campeón, en la categoría de bronce. De ahí que un rival asentado en la Liga como el conjunto alfarero, por mucho que no tenga el prestigio de otros, se antoja como una buena piedra de toque para los baleares.

Todo apunta a que el técnico Vicente Moreno apostará por un once que puede parecerse mucho al del domingo 19 de agosto, a las 19 horas, en el estreno liguero ante Osasuna en Son Moix. Está por ver si se decide por un once con dos delanteros o, si por el contrario, refuerza el centro del campo y deja a un solo ariete. El preparador no podrá contar con los lesionados Buenacasa y Dani Rodríguez, ni presumiblemente tampoco con Joan Sastre, con molestias. Pero sí estarán el resto de incorporaciones, entre ellas la de Pervis Estupiñán, el lateral izquierdo ecuatoriano cedido por el Watford, aunque es poco probable que disfrute de minutos.

El portero Leandro Montagud, el central Franco Russo y los atacantes Valcarce, Moyita, Stoichkov y Castro son algunas de las atracciones para el mallorquinismo para este encuentro ante un Alcorcón en el que figura el algaidí Víctor Casadesús, que ha llegado este verano procedente del Tenerife. Los madrileños, dirigidos esta temporada por Cristóbal Parralo, aspiran a la permanencia en esta Segunda con tantos clubes ilustres.

El listón del Mallorca todavía es una incógnita, aunque todo dependerá de las sensaciones que deje a partir a partir de la próxima semana. Hoy es el último día para permitirse errores.