Moreno: "Tengo en mente seguir, pero no depende solo de mí"

, era ayer un hombre feliz. Su equipo acababa de levantar el trofeo de campeón de la Segunda B. Por eso cuando fue cuestionado sobre el futuro de sus jugadores, al técnico valenciano se le atragantaron las palabras:

Al técnico de Massanassa le cuesta dejar las cosas claras. Sobre su continuidad al frente del conjunto bermellón volvió a apostar por un discurso algo incierto: "He sido bastante claro. Tengo contrato con este club, estoy a gusto, no hay ninguna razón para pensar que no vaya a estar la temporada que viene aquí. Pero no depende solo de mí, pueden pasar mil cosas. Claro que tengo en mente estar la temporada que viene y estamos planificando y trabajando, pero siempre dejo ese pequeño tanto por cien de duda porque las cosas no dependen solo de uno mismo". Para añadir: "Imagínate que llega el club el lunes y me dice que estoy en el paro. Creo que no va a pasar, espero que no pase, pero no lo puedo asegurarlo. No se trata de abrir una ventana a esa posibilidad, solo que uno no tiene nunca la certeza al cien por cien si no depende solo de él".

Sobre cuál puede ser el futuro de los jugadores del actual plantel bermellón, Moreno también dejó un mensaje. "No sé qué va a pasar. Vamos a disfrutar hoy y a partir de mañana intentaremos planificar y ver lo que el mercado va determinando. La mayoría de los jugadores tienen contrato y a partir de ahí si hay alguna posibilidad de mejorar, es ley del fútbol. Jugador que venga, alguno tendrá que salir. Es una pena pero no es hoy el día para hablar de esto, habrá tiempo para poder planificar la plantilla de la temporada que viene", señaló.

El entrenador del Mallorca también aprovechó para felicitar a sus jugadores y se mostró satisfecho por el rendimiento mostrado por el equipo durante la final:

"Había tenido la posibilidad de jugarlo también con el Nástic de Tarragona y se nos escapó en Oviedo. Una vez tienes que jugarlo, lo quieres ganar. También es currículum, lo metes en la mochila. Es una cosa humilde, otros ganan Champions, pero la gente humilde tenemos la posibilidad de ser el mejor equipo de los ochenta que hay en Segunda B. Una vez puestos, es un orgullo poderlo conseguir".

"No íbamos a llegar ni unos ni otros en las mejores condiciones después de haber conseguido el objetivo realmente importante. Tiene mérito haber ganado en casa y fuera. Es un poco la línea de toda la temporada, competir del primero al último partido. Ha sido muy meritorio", declaró en rueda de prensa.

En relación al contrario, explicó: "El rival nos ha dificultado mucho durante el partido de casa pero si haces un balance y piensas, las ocasiones hoy las hemos tenido nosotros. Aparte del gol hemos dado dos palos y hemos tenido una de Damiá que se ha ido fuera con el portero vencido".

Asimismo analizó el transcurso de la temporada: "Se puede discutir lo de los momentos de bajón. Mantener lo que hicimos a principio de temporada es imposible no solo para nosotros sino para cualquier equipo. Hemos estado en una línea más o menos durante toda la temporada y sobre todo hemos llegado muy bien a la parte final, que es cuando se deciden las cosas".

Por su parte, Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, lamentó la derrota de su equipo contra el Mallorca, si bien valoró positivamente la actitud de los suyos: "Cada uno ha hecho su papel. Nosotros hemos tenido el balón, el juego, el control del partido. Pero nuestros acercamientos no han estado dotados de esa peligrosidad que ellos tienen. Con muy poco hacen de todo. Tienen mucho oficio y nosotros parecemos un poco inocentes. Pero estoy satisfecho con la entrega".