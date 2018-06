Una despedida de campeonato

que, pase lo que pase en el Cerro del Espino, habrá sido brillante con el ascenso a. Quedar campeón de la división de bronce es una anécdota porque el objetivo está más que conseguido, pero siempre es mejor finalizar con una sonrisa. Y, además, con más motivo después de(2-1), que no es suficiente, pero que invita al optimismo.

El gol de Jairo da vida a los madrileños después de que los bermellones se avanzaran con goles de Damià, de penalti, y Cedric, pero el Mallorca es consciente de que si marca un gol ya obligaría a los locales a tener que marcar tres para dar la vuelta a la final de campeones. No obstante, Vicente Moreno ya ha dejado claro que no le gusta especular y que quiere que sus pupilos ganen el encuentro para despejar cualquiera duda.

Todo apunta a que el preparador valenciano alineará un once combinando jugadores indiscutibles durante el curso, como Joan Sastre, Lago y Álex López, con otros que apenas han tenido oportunidades, como Núñez, Cedric y Salva Ruiz, que sí dieron la talla el pasado domingo. Incluso parece segura la presencia de Cano en el equipo titular ya que fue el propio entrenador el que lamentó que una lesión impidiera su alineación en el primer choque.

Este duelo, que se repetirá la próxima campaña en la Liga de Fútbol Profesional, es el tercero de este curso ya que en verano se midieron en la pretemporada. El Mallorca venció con dos dianas de Cedric, mientras que el tercer tanto llevó la firma de Lago Junior (2-3). El Rayo Majadahonda, campeón del Grupo I, certificó su histórico ascenso a Segunda tras lograr in extremis un gol ante el Cartagena que desató la locura en el Cerro. Los de Antonio Iriondo logaron algo histórico para una entidad que jamás ha estado tan arriba. De hecho, ha jugado 14 temporada en Tercera División y solo 5 en Segunda B, consiguiendo su mejor clasificación precisamente esta temporada. Es el último partido antes de las vacaciones para dos clubes que han hecho los deberes durante todo el curso. Hoy solo es poner la guinda al pastel antes del verano.