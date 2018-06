Cedric: "Puede que haya sido mi último partido con el Mallorca en Son Moix"

Cedric deslizó ayer que el encuentro ante el Rayo Majadahonda era su despedida con la camiseta bermellona de Son Moix. "A lo mejor sí puede que haya sido mi último partido, es una sensación extraña. Mis goles han llegado tarde", comentó el delantero, uno de los jugadores más destacados del encuentro, pero que no ha tenido protagonismo durante la temporada. "Me han faltado muchas cosas como que el balón pudiera haber entrado más para coger más confianza, pero no quiero poner excusas y estoy triste porque no he rendido como esperaba. Sin embargo, estoy contento por el ascenso", declaró ayer ante los periodistas.

El ariete, formado en Son Bibiloni y que finaliza contrato este 30 de junio, se siente respetado por el mallorquinismo. "Creo que he estado a un buen nivel siempre, salvo este curso, y que la gente me quiere", dijo antes de felicitar al equipo por haber ganado el encuentro ante los madrileños con un once plagado de suplentes. "Es una sensación muy bonita, es el último partido ante nuestra gente, nos lo hemos tomado en serio y demostrando que somos los campeones. Jugar partidos así es complicado para muchos jugadores. Hemos dado la cara todos y si hemos jugado poco es porque hay gente mejor. Además, el ascenso es de todos. Nosotros salimos al campo a demostrar que tenemos puesto en este equipo", reflexionó.

Por su parte, Miguel Núñez lamentó el tanto encajado al final del encuentro. "Era un buen resultado el 2-0 para el partido de vuelta, pero tendremos que pelear más", dijo el central, otro de los jugadores que no ha tenido la confianza del entrenador durante el curso. "Hemos tenido que trabajar mucho. He disfrutado de jugar en un campo como este y nos ha costado mucho ganar a un equipo campeón", apuntó antes de hablar de su situación personal. "Quiero dar las gracias al míster y a los compañeros porque nos han transmitido que todos hemos sido importantes. Me hubiera gustado jugar más, pero no tengo ninguna queja. Ya hablaremos de mi futuro," concluyó.