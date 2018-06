Moreno: "El tope salarial coloca al Mallorca a la cola de Segunda"

".se queda o al menos eso es lo que se desprende del mensaje que dejó caer ayer el técnico del Mallorca durante la rueda de prensa que ofreció en Son Moix. "pero yo tengo contrato y estoy a gusto aquí", reconoció el de Massanassa.

El entrenador valenciano no tuvo ningún problema en referirse al futuro del conjunto bermellón en Segunda División, aunque confesó que por el momento ha tenido poco tiempo para planificarlo: "Por ahora pienso poco en lo que viene, pero me siento en la obligación de ir planificando algunas cosas".

Moreno expresó su preocupación sobre el límite salarial con el que contará el equipo la temporada que viene y que le colocará entre los cuatro o cinco conjuntos con menos presupuesto de Segunda División: "No es un tope que marque yo, ni que pueda marcar el club. La temporada que viene será muy difícil, porque si nosotros teníamos la obligación esta campaña de lograr unos buenos resultados teniendo en cuenta nuestro presupuesto, ahora nos tocará aplicarlo al contrario. Hay que tener los pies en el suelo, aunque eso no quita que con ilusión y trabajo se puedan conseguir cosas importantes".

"No quiero aguar la fiesta a nadie después del ascenso, pero la temporada que viene será una campaña difícil. Los límites no te los pones tú, te los pone la Liga, te lo marcan algunas variantes en las que el Mallorca, por desgracia, no ha sido un equipo puntero y, lógicamente, habrá dificultades. Ahora mismo el Mallorca no va a ser de los equipos importantes, estará en la cola".

En lo que se refiere a la continuidad de los jugadores del plantel de cara a la temporada que viene, Moreno señaló que "casi la totalidad de los futbolistas tienen contrato en vigor, por lo que muchos de ellos estarán la temporada que viene".

Sobre su capacidad para planificar el plantel de cara al próximo año, el valenciano mandó un claro mensaje a la directiva rojilla: "Al igual que yo intento no meterme en las parcelas del club que no me corresponden, no me gusta que se metan en la mía. Debo centrarme en la planificación que me corresponde como entrenador. Tengo muy claro hasta dónde llega mi cargo como técnico y si luego, desde el club, creen que puedo dar mi opinión en algún otro aspecto, pues la doy".

"Sobre mi futuro en el club, no me atrevo a asegurar al 100% nada, pero sí os puedo confesar que no he recibido ninguna oferta por parte de ningún club. El mundo del fútbol me conoce y sabe que, teniendo lo que tenía entre manos, no iba a atender a nadie", confesó el preparador de 44 años.

Ya para acabar Moreno confesó su satisfacción por el hecho de haber conseguido aguantar toda una temporada al frente del Real Mallorca, algo que no ocurría en el club bermellón desde la salida de Michael Laudrup hace ahora siete temporadas: "Casualmente me pasó lo mismo en el Nàstic de Tarragona. Tuve la suerte de coger una época buena y tranquila donde estuve cuatro campañas. En situaciones negativas lo normal es que los entrenadores cambien mucho, pero es algo que aceptamos. El hecho de que se haya firmado una temporada buena me da muchas más opciones de conseguir cierta continuidad. Esperemos que esto se pueda alargar en el tiempo".