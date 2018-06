"No es una final que afrontemos con las máximas garantías"

El entrenador del Real Mallorca no ocultó su hastío a la hora de valorar la eliminatoria que dirimirá al campeón de Segunda B esta temporada. Una final a ida y vuelta que se disputará ante el Rayo Majadahonda "después del cansancio de toda una temporada". "Lo que está claro es que ninguno de los equipos va a llegar en las mejores condiciones para afrontar dicha eliminatoria. Creo que ha quedado claro, después de toda la temporada y de la eliminatoria por el ascenso, que al menos somos los dos equipos que mejor hemos hecho las cosas, pero ahora es una pena que esta eliminatoria no se pueda disputar con plenas garantías para saber realmente quién es el mejor. Es un partido que hay que jugarlo, pero no creo que ninguno de los equipos llegue ni con las fuerzas ni con las ganas suficientes para afrontar ambos encuentros con las máximas garantías", razonó el valenciano en la previa del encuentro que se disputa mañana a las 12 del mediodía en Son Moix. .

"No quiero esconder las cartas de cara al partido. Haré el mejor once que creo que tengo que hacer para este partido. Espero que los jugadores salgan con muchas ganas, se trata de una final y es una buena forma de mostrarse. Por suerte o por desgracia, la sensación que dejas en el último minuto ayuda o perjudica en tu imagen, por eso espero que los que tengan la posibilidad de jugar el encuentro del domingo aprovechen su opción", zanjó el preparador mallorquinista.