Steve Nash, el mejor embajador del Mallorca

"MVP, MVP", es elque elle dedicaron a, que estaba sobre el césped enfundado con una. Ese gesto, absolutamente espontáneo, ha dado. De forma literal. Medios de comunicación, tanto de información general como especializados, de Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú o Alemania han informado del ascenso a Segunda del club gracias a la presencia del, consejero y pequeño accionista de la entidad, en Miranda de Ebro.

Nash se ha convertido en el mejor embajador posible de un Mallorca que vuelve a sonreír después de un lustro calamitoso. El dos veces elegido mejor jugador de la NBA, en las temporadas 2004-05 y 2005-06, y segundo en las votaciones de la 2006-07, quiere mostrarse implicado en el proyecto, aunque apenas pise la isla. Durante toda la temporada han sido habituales los mensajes del canadiense, aunque nació en Johanesburgo (Sudáfrica), en su cuenta personal de Twitter acerca de los resultados del Mallorca. Sus ánimos, felicitaciones o incluso sus reflexiones llegan a sus casi 2,8 millones de seguidores, una auténtica barbaridad. Hay que tener en cuenta que el propio Mallorca, en esta misma red social, tiene 263.440 simpatizantes, por lo que un tuit del exbase de los Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, tiene mucho más alcance, tanto dentro como fuera de España. Nash, muy respetado en todo el mundo por su trayectoria profesional y por su talante fuera de la pista, se mostró muy cercano con toda la plantilla y con los mallorquinistas durante el pasado fin de semana. Acompañado por el presidente Andy Kohlberg y por el también consejero Graeme Le Saux, ya en Son Sant Joan quedó clara la trascendencia de su presencia. La plantilla estuvo muy tranquila ya que todas las miradas se dirigían al exbaloncestista, que siempre se fotografió y firmó autógrafos a quien se lo pidió. Y nada más llegar a Bilbao sucedió lo mismo entre los viajeros que estaban sorprendidos de su presencia.

Nash quiso ir a ver el partido entre el filial de la Real Sociedad y el Fuenlabrada, también de la fase de ascenso a Segunda, junto al director deportivo Javi Recio y el consejero delegado Maheta Molango. Después se concentró, como el resto de la expedición, en el Gran Hotel Lakua de Vitoria.

El domingo en Anduva, por muchos partidos importantes que haya afrontado en su trayectoria profesional, no ocultó sus nervios. Quería que todo saliera bien. Fueron muchos los hinchas, tanto de los baleares como del propio Mirandés, que quisieron un recuerdo con el ocho veces All-Star de la NBA. Siguió el encuentro en el menudo palco del estadio y no dudó en saltar al césped para abrazarse a los jugadores, como si fuera uno más. "Me siento muy orgulloso de todos ellos, han realizado un gran trabajo a lo largo de toda la temporada", aseguró Steve Nash sobre el terreno de juego, con la camisa mojada por el cava que los propios jugadores abrieron para celebrarlo. "Ha sido increíble y la culminación del gran trabajo realizado por todos a lo largo de toda la temporada", destacó.

Nash, además, no dudó a la hora de garantizar que quiere seguir ligando su nombre al de la entidad. "Me encanta el fútbol y el Real Mallorca es un club histórico y grande. Queremos trabajar en el club para hacer cosas más grandes. Es un momento importante para la entidad", añadió. Muchos medios de ámbito nacional le entrevistaron para hablar del éxito del Mallorca en lugar de hacerlo con Molango o Moreno. Es evidente que su nombre vende más que cualquier otro.

Nash, que es el jugador con mejor porcentaje de tiros libres en la historia de la NBA, con 90'42 por ciento, no regresó a la isla con el resto de la expedición, pero sí dejó un mensaje más reflexivo al día siguiente del ascenso en un tuit. "Aprendimos de nuestros errores, hicimos un plan, obtuvimos mucha disciplina de entrenadores, jugadores y del personal. Orgulloso de ellos, pero muy feliz por los fanáticos. Este es tu club ... seguiremos construyendo para ti", resaltó. Es toda una declaración de intenciones para el futuro. Junto al máximo accionista Robert Sarver, garantiza su continuidad. Ya lo dijo en Anduva, brazos en alto: "Visca el Mallorca".