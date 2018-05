Vicente Moreno: "Estoy tranquilo y feliz porque sabíamos que teníamos mucha responsabilidad"

Vicente Moreno no escondió sentir "tranquilidad y felicidad" una vez se culminó el ascenso frente al Mirandés. "En un club como el Mallorca tienes a mucha gente detrás y sabíamos la responsabilidad que teníamos", destacó el técnico valenciano. "Sabía a dónde venía y entiendo perfectamente que se hablara de mis decisiones cuando el equipo no lograba buenos resultados", confesaba aliviado el entrenador.

Moreno alabó a unos futbolistas que "han tenido un año de mucho trabajo, sufrimiento y con la obligación añadida de tener que ganar en cada partido". El artífice del regreso a Segunda División elogió que sus jugadores "defendieran como jabatos", valorando la actuación de los suyos en un encuentro de vuelta en el cual "el resultado es justo, pero el rival nos hizo sufrir a pesar de que habíamos sido superiores en la ida".

El entrenador nacido en Massanassa se congratuló por el hecho de no haber "concedido ocasiones de gol en un campo como Anduva, donde el rival te va metiendo en el área".

Moreno no escondió que el Mirandés "podía entrar en la eliminatoria si nos marcaba un gol y sabíamos que debíamos sufrir", añadiendo que "el gol que recibimos en Son Moix y no haber concretado la ocasión de Bustos nos dejó un mal sabor de boca, porque el resultado no te aseguraba nada y permitía al rival pensar que no estaba tan lejos de remontar".

"En momentos así te acuerdas de los trabajadores del club, aficionados y de tu familia que tanto sufre", afirmó Moreno. Tras culminar un objetivo "muy buscado", el valenciano reclamó el derecho de los jugadores de "disfrutar de lo que han ganado merecidamente sobre el campo", además de reivindicar "la alegría de toda la gente que tanto ha sufrido y lo ha pasado mal en los últimos años". El entrenador mallorquinista recordó que "se hubiese hecho muy largo pensar en disputar más eliminatorias después de una temporada tan exigente".



Rebajó la tensión

"En estos partidos es normal que haya nervios", reconoció un Moreno que quiso quitarle hierro al asunto de la tensión en la zona de banquillos.

El técnico mallorquinista trató de normalizar la situación "cuando los dos equipos buscamos lo mismo y nos jugamos tanto sobre el terreno de juego", y recordó que "cada uno defiende lo suyo y explota sus bazas pero, cuando se termina el partido, no hay problema ninguno como tampoco lo hubo en Mallorca".

Moreno quiso desearle "toda la suerte del mundo al Mirandés en la próxima eliminatoria y espero que tengan la suerte de conseguir el ascenso", porque "no es fácil levantarse tras recibir un palo muy gordo como es no poder subir en la primera eliminatoria y espero que pueda tener éxito en las siguientes".

El Mirandés se enfrentará ahora al Extremadura en la repesca mientras que el Cartagena, el otro campeón apeado por el Rayo Majadahonda, lo hará ante el Celta B. Extremeños y gallegos llegan tras eliminar a Fabril y Marbella.