El Mallorca se da un baño de multitudes en Cort

Laha recibido. Tras un gran recibimiento en el aeropuerto de Son Sant Joan, la expedición mallorquinista se ha subido a, desde donde se ha trasladado a la plaza de Cort. Al filo de las siete y media de la tarde, hacía su aparición el autobús en medio de una gran fiesta y

"El Mallorca es un sentimiento" fue el primer cántico de los jugadores, correspondido por los enfervorizados aficionados, en su mayoría jóvenes que vivían su primer ascenso. Abdón, Lago Junior y Raíllo han sido los jugadores más coreados antes de que la plantilla ascendiera las escaleras del Ajuntament, donde les esperaba el alcalde Antoni Noguera. Este ha dado las gracias al propietario del Mallorca Robert Sarver "por hacerse cargo del club en un momento tan difícil". Posteriormente ha tenido palabras de reconocimiento hacia el entrenador Vicente Moreno. "Hay una persona que ha dirigido la orquesta. Tú llevas una temporada en el Mallorca y ya sumas un ascenso, y yo uno de alcalde y también sumo un ascenso", ha bromeado el primer edil, que ha valorado "el ascenso" porque "es muy importante para la ciudad, y la ciudad os rinde este homenaje". "A los jugadores les digo que ya forman parte de la historia de esta ciudad", ha añadido.

Noguera ha demostrado ser un buen aficionado mallorquinista cuando ha recitado una de las alineaciones históricas del Mallorca, compuesta por Roa, Olaizola, Marcelino, Iván Campo, Stankovic y compañía. "Vosotros formáis parte desde ayer de la historia del club, como los que he nombrado", ha señalado. A continuación, Noguera ha obsequiado a Moreno con el escudo de la ciudad.

Seguidamente ha tomado la palabra el consejero delegado del Mallorca Maheta Molango, que no podía disimular su felicidad por el ascenso. "Estoy tremendamente orgulloso de estar aquí, doy las gracias a los familiares porque nos aguantáis todos los días, a los empleados que no salen en la foto, a nuestro utillero, que es de Champions. Me acuerdo ahora de los momentos complicados, de Sagunto, OIntinyent y otros campos complicados. Me siento reflejado en vosotros. Espero que sea el primer paso de muchos más, pero estoy convencido de que con esta gente y con esta mentalidad llegaremos lejos", ha afirmado.

Los parlamentos en el interior de Cort han finalizado con la intervención de Molango. Noguera, dirigiéndose a los jugadores, les ha dicho. "El balcón del Ajuntament es vuestro". Eran las 20.30 horas. Los jugadores han hecho su aparición en el balcón, ante la euforia de los aficionados. Todos han tenido su su momento de gloria, pero quien llevaba la voz cantante ha sido Abdón Prats, que como muchos de sus compañeros se ha quedado sin voz por lo que se supone una larga noche.

La gran fiesta ha finalizado en ses Tortugues donde ha tenido lugar el segundo acto de esta celebración del ascenso a Segunda A.