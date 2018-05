Moreno: "Queremos ganar"

dejó claro que su equipo va a huir de cualquier especulación ante el Mirandés, por mucho que el resultado de la ida (3-1) les conceda ventaja. "Nosotros queremos ganar el partido", dijo rotundo ayer en la sala de prensa de Son Moix.

El entrenador del Mallorca insistió en la idea de que sus pupilos no deben tener en cuenta lo que pasó el pasado domingo: "Ya dije que esperaba que la eliminatoria se decidiera en Anduva y así va a ser. Nosotros no vamos a variar nada y haremos, como en toda la temporada, lo posible para ganar. Está claro que ellos lo necesitan, pero es mejor no hacer cuentas. El Mirandés es un muy buen equipo, ellos tiene la pequeña ventaja de que juegan en su casa, pero nosotros vamos con mucha ilusión".

El valenciano fue más allá en su argumentación. "Es que aunque el resultado hubiera sido más exagerado a nuestro favor, no pensaría que estaría hecho, ni mucho menos. Lo que tenemos nosotros es una pequeña ventaja, pero eso no te garantiza nada. Los jugadores lo tienen claro y se les ve esa pasión e ilusión por jugar", se explayó ante los periodistas.

El preparador no quiso entrar a valorar la polémica que ha habido durante la semana por la prohibición, por parte del Mirandés, de que los mallorquinistas puedan lucir sus colores en la grada que no sea la visitante. "No sé si se ha calentado el partido o no. Estamos centrados en el partido y en todo lo que depende de nosotros. No nos preocupamos por nada que no esté relacionado con el juego", apuntó.

Moreno explicó que no ha querido cambiar la rutina de trabajo durante la semana y se felicitó por no tener ningún lesionado de cara al trascendental encuentro: "No hemos planteado nada diferente. Los chicos están trabajando muy bien como cada semana. Viaja toda la plantilla. Tengo el once muy claro, pero no los dieciocho convocados. Lo decidiremos el domingo porque todos merecen estar y además, hay muchos escenarios posibles. La convocatoria la daremos antes del partido". El valenciano no quiso dar muchas pistas de cómo quiere que su equipo juegue en Anduva. "Sabemos sus virtudes y y nosotros tenemos las nuestras, vamos a intentar que las suyas no aparezcan y explotar las nuestras. Esta temporada ya hemos tenido capacidad de adaptación y tenemos que saber estar en cada momento. Dentro del sufrimiento hay una parte que se disfruta, por lo que hay que disfrutar sufriendo. Espero que todo vaya por la línea deportiva", señaló antes de dejar claro que no le condiciona que a la hora del encuentro esté prevista una fuerte tromba de agua. "Nos adaptaremos", dijo.

El de Massanassa no se mostró preocupado por el hecho de que el colegiado designado para este encuentro sea de Pamplona, que apenas está a ciento treinta kilómetros de Miranda. "Todos tenemos que ayudarle. Además, soy de los que piensa que el arbitraje español es el que tiene más nivel de Europa, por no decir del mundo. Creemos en su integridad y que lo hará lo mejor posible", apuntó sin titubear.

Moreno se alegró del hecho de que el presidente Andy Kohlberg y el consejero Steve Nash se desplacen hoy con el equipo. "Es de agradecer que a pesar de estar tan ocupados quieran estar con nosotros, los jugadores lo agradecen", apuntó.

El técnico afirmó que entiende el significado de que este partido se juegue en Anduva, justo donde descendió el equipo la pasada campaña. "La gente tiene el recuerdo y entiendo que sea una motivación para nuestra gente. Ojalá podamos cerrar el círculo. Me gustaría que toda nuestra afición pudiera estar. Somos un club grande con una gran masa social", concluyó.