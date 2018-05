Alfaro: "Estoy convencido de que podemos lograrlo"

Pablo Alfaro pronunció un discurso muy optimista de cara a las opciones de remontada que tiene su Mirandés ante el Mallorca, a pesar del 3-1 de la ida. "Estoy plenamente convencido de que podemos lograrlo", dijo ayer en el entrenador en la sala de prensa de Anduva. El zaragozano no titubeó a la hora de mostrar su confianza en el ascenso y se aferra al apoyo de la hinchada para darle la vuelta a la eliminatoria. "Con el respaldo de la gente vamos a ganar. Queríamos venir a Anduva con opciones y las tenemos", apuntó.

El preparador deslizó que desde la isla habían tratado de enrarecer el ambiente, obviando que es su club el que ha prohibido los símbolos mallorquinistas fuera de la grada visitante. "Hay gente que quiere jugar el partido fuera del campo. El mensaje nuestro es futbolístico. El partido hay que jugarlo con la cabeza y el corazón, que no nos descentre lo externo. En Miranda no va a haber ningún problema. Somos educados como el que más", señaló tajante.

Alfaro, como ya hizo en su comparecencia tras la derrota en Son Moix, envió un mensaje en el que traslada toda la responsabilidad de la eliminatoria al Mallorca y volvió a recordar el potencial económico de los bermellones. "La presión la tienen ellos. El equipo poderoso son ellos", indicó. El ex jugador del Barcelona, Sevilla y Zaragoza, entre otros, tiene claro cómo quiere que su equipo juegue mañana. "Queremos un partido de vértigo y crear situaciones para forzar los errores del Mallorca", afirmó.

El aragonés pide paciencia, aunque es consciente de que no les basta vencer por un tanto de diferencia para salir victoriosos. "Tenemos que marcar dos goles o más, algo que el equipo ya ha hecho alguna vez en casa. No es que vayamos a por el 2-0, puede haber otros resultados. Pelearemos a muerte, esto no es una presión agónica, sino bonita", subrayó. Para ello espera que el encuentro no tenga muchas interrupciones. "Queremos jugar muchos minutos y no perder tiempo. El Mallorca querrá que no pase nada, nosotros queremos que pasen muchas cosas", indicó.



Lluvia durante el partido



Por otra parte, las previsiones meteorológicas anuncian fuertes lluvias mañana por la tarde, cuando se juega el encuentro, en Miranda de Ebro. Esto puede ser un condicionante importante para los dos equipos ya que el terreno de juego encharcado puede provocar errores que se paguen caro.