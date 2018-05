IB3 y Cort instalarán una pantalla gigante para ver el duelo en Ses Tortugues

El mallorquinismo que no pueda acudir a Miranda de Ebro el próximo domingo no estará solo en la isla. El Ajuntament de Palma e IB3 Televisió convocan al mallorquinismo para que acuda a la Plaça de Ses Tortugues de Ciutat -el nombre oficial es Joan Carles I- para seguir en directo el encuentro, a través de una pantalla gigante, que puede devolver al Mallorca al fútbol profesional. Aunque el partido empieza a las 17:30 horas, la convocatoria se ha fijado a las 16:30 horas para empezar a caldear el ambiente para un duelo tan importante. En el caso de éxito, los hinchas ya se encontrarán en la emblemática fuente en la que celebran los triunfos. La gran demanda de aficionados que no se pueden desplazar a Miranda de Ebro ha animado a la televisión autonómica, que retransmitirá el duelo, y a Cort a dar un paso para que el mallorquinismo se reúna en un duelo tan importante.