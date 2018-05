Dos finalistas con problemas para dejar la portería a cero

Seguridad defensiva. Tanto los blancos como los 'reds', que lucharán este sábado por la Liga de Campeones, sufren para no recibir goles

La final de la Liga de Campeones de esta temporada medirá en el Olímpico de Kiev a dos potencias ofensivas como el Real Madrid y el Liverpool, pero que deberán dar su mejor versión defensiva para hacer buena su gran virtud. "Mi prioridad fundamental es dejar la portería a cero", advertía el capitán madridista Sergio Ramos, protagonista en las finales de 2014 y 2016 ante el Atlético de Madrid por sus dos goles, dejando claro que no encajar será casi vital.

Y esto se presenta una tarea ardua para el actual campeón de Europa, al que le ha costado mucho evitar que Keylor Navas o Kiko Casilla se hayan ido a casa sin ver su portería perforada, un hecho del que tampoco se escapa el Liverpool, del que todos señalan que su mayor debilidad reside atrás, pero que ha dejado mejores números este año en la temporada. En total, desde que empezase con la Supercopa de Europa ante el Manchester United en agosto, el Real Madrid ha jugado esta campaña 61 partidos oficiales, seis menos que los de Jürgen Klopp, y tan sólo en 18 de ellos ha sido capaz de no encajar.

Los de Zinédine Zidane no recibieron gol en diez de sus 38 encuentros de LaLiga Santander. Deportivo de La Coruña (3-0), Espanyol (2-0), Eibar (3-0), Las Palmas (3-0 y 0-3), Atlético (0-0), Athletic (0-0), Sevilla (5-0), Alavés (4-0) y Celta (6-0) no pudieron marcar y sólo en el Gran Canaria, en el Wanda Metropolitano y en San Mamés, lo hizo a domicilio. Como visitante se movió mejor en su andadura en la Copa del Rey, ganando sin recibir gol ante el Fuenlabrada (0-2), el Numancia (0-3) y el Leganés (0-1), lo que no le valió para pasar de cuartos por su flojera en el Bernabéu, mientras que en la Liga de Campeones, además del modesto APOEL, que no le marcó en ninguno de sus dos partidos en la fase de grupos (3-0 y 0-6), sólo la Juventus, en la ida de cuartos en Turín (0-3), se quedó sin marcar a Navas.

Las otras dos ocasiones que dejó la portería impoluta el doce veces campeón de Europa fue en la vuelta de la Supercopa de España ante el FC Barcelona (2-0) y en la final del Mundial de Clubes ante el Gremio brasileño (1-0). En total, el Real Madrid ha encajado 68 goles en esta campaña hasta el momento, un promedio de 1,11 por partido.

Por su parte, el Liverpool ha conseguido no encajar en 23 de sus 55 partidos oficiales de esta temporada, mostrándose sobre todo muy firme atrás cuando ha jugado en Anfield, donde en más ocasiones ha evitado recibir gol.

Así, de los 38 encuentros ligueros, los 'reds' no encajaron en 17 de ellos. En la Liga de Campeones, Loris Karius se fue a casa sin recibir un tanto en los dos choques ante el Maribor (0-7 y 3-0), de la fase de grupos, y ante el Oporto (0-5 y 0-0), de los octavos de final, ante el Spartak (7-0), también en el grupo, y ante el Manchester City (3-0), en la ida de cuartos.

En total, el Liverpool ha encajado 60 goles, 40 lejos de Anfield, que dejan un promedio de 1,09 y con las goleadas ante el Manchester City (5-0) o Tottenham (4-1) en la Premier como punto más negro del año del conjunto de Klopp.