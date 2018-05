El Mallorca rechaza el comunicado del Mirandés

La respuesta delal sorprendente comunicado delno se ha hecho esperar. Hace escasos minutos la entidad bermellona ha manifestado su rechazo a la misiva del club burgalés en la que se informaba que se se permitiría lucir distintivos del conjunto rojillo en la zona destinada a la afición visitante.

"Desde el club consideramos que el partido del domingo debe ser toda una fiesta del fútbol y no debe haber espacio para la intolerancia. Por ello, no entendemos que nuestros aficionados no puedan lucir sus camisetas o bufandas en cualquier zona, hecho que va en contra de todo fair play deportivo", ha resaltado el conjunto bermellón.

"Ante todo queremos defender a nuestra afición e informaremos a las autoridades competentes para que nuestros aficionados puedan defender su colores, sea en la zona del estadio que sea. El RCD Mallorca desea que el domingo haya un espectáculo futbolístico de primer nivel y ningún espacio para la intolerancia o la incitación a la violencia", ha zanjado el Mallorca en su respuesta.