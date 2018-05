La conmovedora historia de Pau, Daniel y Nunes

En las últimas horas se ha viralizado a través de las redes sociales una bonita historia dentro del mallorqunismo. Coincidiendo con el sorteo de las entradas para Anduva , un socio del Real Mallorca ha compartido su ilusión por haber sido uno de los afortunados de poder contar con dos entradas para ir a Miranda, un deseo que llevaba mucho tiempo esperando.Según narrá"Hace diez meses murió mi mejor amigo, mi compañero de cada domingo. Después de casi dos años no pudo ganarle la partida al cáncer y, antes de fallecer, me pidió que hiciera todo lo posible para apoyar al equipo, cada domingo, con su camiseta deque me regaló por mi cumpleaños. Esta tarde me han comunicado que me han tocado dos entradas para ir a Anduva y no sé si allá donde esté habrá amañado el sorteo, pero estoy seguro de que en el partido más importante de la temporada, volveré con nuestra camiseta de Nunes y me dejaré la voz".La respuesta del exfutbolista del Real Mallorca, Nunes, no se ha hecho esperar: "Quiero que sepas que me has emocionado mucho. Me enorgullece que mi camiseta la lleve un mallorquinista como tú y en su día tu amigo Pau. Si me permites, me gustaría poder regalarte el carnet de socio la temporada que viene, el carnet de socio de nuestro Mallorca".