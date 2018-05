Moreno: "Nos vamos a Anduva con una ligera ventaja"

"La felicidad completa no existe". Con esta frase resumió ayersus impresiones. El técnico deanalizó el encuentro con un sabor agridulce tras el gol recibido a quince minutos para el final del partido:Nosotros queríamos ganar el partido y lo hemos hecho. Ya dije en la previa que lo normal sería que la eliminatoria se decidiera en Anduva y así va a ser. Tenemos una ligera ventaja que, con un poquito más de acierto, podría haber sido algo mayor, pero sabíamos que esto no iba a ser un paseo".

El entrenador de Massanassa agasajó a sus futbolistas por el gran esfuerzo realizado sobre el verde de Son Moix. "Los chavales han hecho un auténtico partidazo desde el inicio hasta el final. Se ha hecho un esfuerzo tremendo. Tengo que felicitar a los jugadores por el partido que han hecho porque se ha visto su voluntad desde un principio. No sé si el resultado es corto o largo, pero el equipo ha ganado y estamos contentos", resaltó.

Moreno se mostró muy irónico a la hora de hablar sobre el horario del partido de vuelta en Anduva. "Durante el año no he estado perdiendo mucho tiempo en los horarios por el tema de la normativa, así que si nadie me dice nada, entiendo que deberíamos jugar a las 12 como nos han obligado a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que el club, si hubiese podido elegir desde un principio, el horario de los partidos habría sido por la tarde, pero se nos ha obligado jugar a las doce y, lógicamente, entendemos que volverán a obligarnos a jugar a esa hora", señaló el valenciano.

El entrenador bermellón también destacó el gran papel de Lago Junior durante el encuentro y lo significativo de su gol y del tanto conseguido por Antonio Raíllo. "Los goles de Raíllo y Lago tienen mucho simbolismo. Son dos de los futbolistas que se quedaron a pasar la penuria de la Segunda B y han tenido su premio. Se merecen este premio. Cualquier jugador, por preparado que esté, si hace lo que ha hecho hoy Lago sobre el campo, me gustaría ver cómo habría acabado el encuentro. No sé ni como ha aguantado hasta el final. Es un futbolista que se lo merece todo y que está muy identificado con el club", relató el preparador en rueda de prensa.

"Anduva es un campo algo especial por la forma que tiene. Tendremos que ir allí a hacer las cosas muy bien. Tengo claro que no será fácil", zanjó Moreno.