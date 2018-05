El mallorquinismo, pendiente de las entradas para Anduva

Por ahora no hay billetes, ni avión fletado, ni autocar alquilado. Todo sigue paralizado. Ayer se dio a conocer el horario delde los play- off entre ely el(domingo 27 a las 17:30 horas), pero por ahora el conjunto burgalés no ha comunicado al club bermellón el número de entradas que proporcionarán al mallorquinismo.

Desde Halcón Viajes tienen las máquinas paradas. En cuanto el Mallorca comunique el número de invitaciones de las que disponen, se pondrá en marcha la reserva del viaje. Es muy probable que sea en las próximas horas cuando el club tenga noticias.

Al tratarse de un encuentro en horario vespertino, el plan de viaje es el siguiente: vuelo de ida, de 186 pasajeros, Palma-Vitoria a las 12 del mediodía y vuelta por Vitoria a la 1:30 de la noche. El problema persiste en la cantidad de entradas de las que dispondrá el club.

Dado el resultado del encuentro de la ida, y tal como anunció ayer Pablo Alfaro, Anduva será "una olla a presión", por lo que se estima que desde el club burgalés solo proporcionarán el mínimo exigido por la Federación, un 5%, al conjunto rival (287 localidades).