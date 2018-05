No pueden fallar

El Mallorca no puede fallar en Anduva. No si afronta el partido del próximo domingo como lo hizo ayer, enchufado, concentrado y conscientes de que solo ir a Miranda de Ebro con ventaja les daría posiblidades de lograr el ansiado ascenso a Segunda A, categoría que nunca debió abandonar el curso pasado, lamentable de principio a fin.

Con Sarver en el palco -una gran noticia porque el norteamericano comprobó en persona el auténtico sentimiento mallorquinista, que si el equipo responde, la afición se apunta a la fiesta-, el once de Vicente Moreno demostró desde el primer minuto ser muy superior al Mirandés de Pablo Alfaro. El gol de Camacho a quince minutos del final, siendo peligroso, no debe suponer ningún problema si se afronta el encuentro con la convicción de ayer. Los más pesimistas maldicen el tanto del Mirandés que permitirá a los burgaleses ascender si logran ganar por 2-0; pero los que ven el vaso medio lleno consideran que este gol obligará al Mallorca a estar más atento si cabe que con un 3-0 que ya se acariciaba y que hubiera puesto con pie y medio al equipo en Segunda.

Como dijo Alfaro, entrenador del Mirandés, minutos después de finalizar el partido, al Mallorca le espera un infierno en Anduva. No serán los casi catorce mil de ayer, pero los seis mil que se concentrarán en el coqueto estadio presionarán como si fueran el doble, y sin pistas de atletismo por en medio. Los rojillos deberán mejorar sus prestaciones lejos de Son Moix si no quieren sufrir más de la cuenta. La trayectoria del equipo en los desplazamientos ha dejado mucho que desear, sobre todo en la segunda vuelta. La diferencia entre jugar en Palma o fuera es abismal, y es un detalle no menor que el técnico valenciano debe corregir. Moreno mejor que nadie sabe lo que tiene que hacer, pero sería un error cerrarse y defender el 3-1. La consigna debe ser ir en busca de un gol que dejaría ´muerto´ al Mirandés.

El próximo domingo se juega la finalísma por el ascenso directo en el escenario donde el 4 de junio del pasado año se perdió la categoría. Ha de ser el domingo sí o sí. Sin embargo, fuera dramas. En caso de que se falle quedarían otras dos oportunidades.

Capítulo aparte merecen Raíllo y Lago Junior, los dos supervivientes del traumático descenso. Ambos fueron protagonistas por sus goles, pero sobre todo por su entrega. Nadie más que ellos quieren subir para borrar definitivamente el mal sabor de boca de la campaña pasada. El andaluz fue un jabato en el centro de la defensa, jugando como si fuera el último partido de su carrera; el costamarfileño hizo mucho y todo bien. Acabó sin aliento. Si finalmente se asciende, estos dos hombres habrán tenido una gran parte de culpa, por su compromiso y profesionalidad. Lo que cambia todo en 365 días.