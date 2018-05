"El partido de vuelta debe ser a las 12, la normativa es clara"

El entrenador del Mallorca no era muy partidario de hablar ayer del partido de vuelta a disputar el domingo 27 de mayo en Anduva y del controvertido horario, que todavía se desconoce. Pero aseguró que el tema no le preocupa "porque si la normativa no ha cambiado el partido será a las 12 horas. No tengo ninguna preocupación", dijo al respecto.

El Reglamento de la Federación Española es claro en este sentido, y protege a los clubes isleños, que tienen preferencia para jugar a las doce del mediodía. Es lo que ha hecho el Mallorca toda la temporada, salvo contadísimas excepciones, y considera que nada cambia con respecto a los play off. La entidad mallorquinista considera que si finalmente el encuentro en Anduva se disputara a las seis de la tarde, sería perjudicado en el caso de que no superara la eliminatoria y se viera obligado a disputar la siguiente ronda para luchar por el ascenso. "Deberíamos regresar al día siguiente, y nos quitarían un día de descanso", afirmó una fuente del club.

El Mirandés ya ha vendido entradas para el partido de vuelta sin saber todavía el horario del partido, que lo pdría determinar la televisión. El encuentro de vuelta, como el de mañana en Son Moix, lo retransmite beIN Sports, además de IB3, y podría ser el que imponga el horario del encuentro.

Moreno, por otra parte, defendió la concentración para esta eliminatoria. "Es por un tema de alimentación y de descanso. Es gente profesional y lo han entendido".