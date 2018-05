Moreno: "Solo pienso en ganar, si es así tendremos cierta ventaja"

Ha llegado el momento de la verdad para el Real Mallorca . Mañana, a las 12, se inicia el primer asalto de la eliminatoria del ascenso ante el CD Mirandés, en Son Moix. Y Vicente Moreno compareció en la rueda de prensa aparentemente tranquilo. Será cosa de la experiencia de haber disputado ya tres play off. "Para mí el de ahora es el más importante. Los anteriores sirven para currículo", afirmó sonriente el técnico valenciano.

No entró Moreno en el debate de qué resultado le dejaría satisfecho de cara al partido de vuelta. "Solo pienso en ganar, si lo hacemos tendremos cierta ventaja", confesó. "Si vas ganando todo irá bien, hay que ganar y no pensar más allá porque la eliminatoria, sea cual sea el resultado, se decidirá en Anduva", dijo.

En cuanto a la posibilidad de que el equipo encaje un gol y cómo puede afectar al resultado final de la eliminatoria, Moreno no abandonó su discurso de que lo prioritario es la victoria. "Lo que queremos es ganar el partido. Estas cosas no se eligen. La idea es ganar el primer partido y luego el otro. La clave es ganar y ya pensaremos en el siguiente partido. Si ganas los dos partidos no hay resultado que valga", señaló.

Moreno, que tuvo ánimo para la broma -"a lo mejor cambio de dibujo y Reina juega de delantero centro", dijo entre risas-, explicó qué tipo de partido espera: "Espero un buen partido entre dos grandes equipos, parejos en muchas cosas, con jugadores que han militado en Primera y la mayoría en Segunda. Será difícil, lo sabemos, pero hay que dar todo lo que tengamos dentro".

"El Mirandés es un equipo de mucho nivel. Ha realizado una temporada muy meritoria, ha sido el equipo que más puntos ha conseguido y este dato te dice muchas cosas. Además, cuenta con un entrenador con mucha experiencia, lo que supone un extra para ellos", añadió.

"¿Sería un fracaso perder en Son Moix?", se le preguntó. "Hombre, no seamos tan negativos. Prefiero ponerme en una hipótesis favorable, y si llega la derrota ya tendré tiempo de sufrir", respondió el técnico de Massanasa.

El equipo llega al tramo decisivo de la temporada bien de ánimo, según el entrenador. "Veo al equipo muy bien, hemos llegado a un buen nivel a final de temporada, pero eso no nos garantiza nada". Tampoco quiso entrar en conjeturas sobre si prevé un partido con muchos o pocos goles. "No lo sé. Se trata de dos equipos muy parejos y dependerá de cómo esté de fino un equipo u otro", subrayó.

Moreno cree que si el Mirandés hubiera estado encuadrado en el grupo del Mallorca, "hubiese luchado seguro por la primera plaza, y nosotros también". El técnico, que el domingo presenció en directo en Anduva el Mirandés-Gernika -"soy como un brujo, acerté en el rival", bromeó-, visitará un campo que le da suerte. "Es un campo que conozco bien y se me ha dado bien las dos últimas veces que fui, ganando 0-1 con el Nàstic. Es un campo donde hay muy buen ambiente de fútbol. Pero no quiero pensar mucho en el segundo partido porque se pierden energías. Lo que me importa ahora es el encuentro del domingo, que es muy importante para nosotros", concluyó Moreno, que se levantó raudo porque los jugadores ya le esperaban en el autobús para iniciar la concentración en un hotel de Illetas donde, ahora sí, esperan impacientes la hora del partido, la primera piedra para el ascenso.