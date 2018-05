Raíllo: "Mi deber es devolver al equipo donde lo encontré"

R Evidentemente son partidos que se viven con un poco de tensión, pero esa presión hay que tomarla como algo positivo, debe ser un aliciente. Por lo demás, hay mucha tranquilidad, mucha calma. La mayoría de nosotros ya hemos competido en encuentros en los que nos hemos jugado mucho y sabemos que si hacemos las cosas como las hemos hecho hasta ahora, conseguiremos algo bonito.

P ¿Es un partido más especial para usted que para el resto?

R Para mí es especial y para cualquier jugador de la plantilla también. En el fútbol normalmente hay pocos momentos importantes y, evidentemente, partidos como estos son los que nos gusta jugar a todos.

P ¿Anduva para cerrar el círculo?

R El poder cerrar el círculo de la Segunda B no deja de ser una casualidad del destino. El fútbol, en ocasiones, te lleva a estas cosas. Poder regresar al estadio donde el Mallorca perdió la categoría y conseguir el ascenso allí, sin duda sería algo muy bonito.

P Quién se lo iba a decir ahora hace un año.

R Evidentemente era una posibilidad con la que contábamos. Esto es fútbol, el destino lo ha querido así y ojalá tengamos la fortuna de conseguirlo en el estadio donde descendimos.

P ¿Qué recuerda de aquel encuentro?

R En esos partidos del final de la temporada pasada Sergi (Barjuan) ya tan siquiera contaba conmigo y, aunque no estuve presente en el campo, desde la distancia lo viví igual que el resto de mis compañeros. Fue algo que nadie quería. A nadie se le podía pasar por la cabeza que el Mallorca descendiera de categoría. Son momentos que nunca esperas vivir como futbolista. Por suerte tenemos la posibilidad de solucionarlo este año.

P Hace unos días Lago Junior contaba a este diario que él todavía tiene una espina clavada con esta afición, ¿a usted le pasa lo mismo?

R Creo que tanto Lago como yo estamos en deuda con esta afición. Yo llegué aquí con un Mallorca en Segunda División, estando en una categoría superior, y soy consciente de que soy uno de los partícipes por los que descendió el equipo. Al final, qué menos que devolver al equipo al sitio donde lo encontré.

P ¿El Mirandés era el peor rival que les podía tocar?

R A priori, por nombre, quizás puede ser el rival más fuerte, pero pienso que los cuatro equipos que quedan primeros, algo han tenido que demostrar a lo largo de la temporada, están ahí por méritos propios. Todos los rivales, si han quedado primeros de sus respectivos grupos, por algo es. Treinta y ocho jornadas te marcan un camino. El Mirandés es un club de nombre y entidad y va a ser muy bonito intentar conseguir el ascenso donde el año pasado se perdió la categoría.

P ¿Afecta el hecho de jugar el primer partido dentro de casa?

R Creo que el hecho de afrontar el primer partido dentro o fuera de casa no es algo que vaya a influir en el resultado. No hay nada que te asegure nada, lo que tenemos que salir es a ganar ambos partidos y así seguro que no habrá ningún problema.

P Hasta el momento se le ha resistido el gol a lo largo de la temporada, ¿se estaba reservando?

R Me conformaría con que lo marcara cualquiera del equipo y poder ascender. La verdad es que tengo una asignatura pendiente este año con el gol y si llega la posibilidad de poder firmarlo en un play-off, pues estaría más contento y feliz todavía.

P ¿Se ven con ánimos de afrontar un mes más de eliminatorias?

R Si por alguna casualidad no conseguimos pasar la eliminatoria ante el Mirandés, nuestro deber es limpiar la mente lo antes posible y concienciarnos de que existe una nueva oportunidad. Ser primero genera que las cosas sean un poco más fáciles, no mucho más, pero sabemos que contamos con una nueva oportunidad que no podemos desaprovechar. Aunque tener que ir por ese camino es algo que no pasa por nuestra mente.

P Abdón no se ha quedado atrás con las promesas si ascienden.

R (Ríe) Algo he oído. Temo por mi flequillo.



Aridai: "Si el Mallorca juega como sabe, no tienen nada que hacer"



Aridai protagonizó ayer, en el media-day que organizó el Real Mallorca, la anécdota graciosa de la jornada. El extremo bermellón halagaba la gran experiencia con la que cuentas varios de los jugadores del equipo en partidos de play-off cuando confesó que, pese a que él ha disputado numerosas eliminatorias de este estilo, nunca ha tenido la suerte de pasarlas. "Espero que esta sea la definitiva", relató el canario, al tiempo que Raíllo y Bonilla le reprendieron: "Sí, más te vale tío, porque vamos". "Si este equipo juega como sabe, si hacemos las cosas como sabemos, creo que el rival no tiene nada que hacer", confesó el centrocampista.



Pedraza: "La clave es dejar la portería a cero en Son Moix"

Marc Pedraza tiene claro que lograr "mantener la portería a cero en el partido de Son Moix" puede darles más de media eliminatoria. "El equipo cuando está tranquilo y juega bien, es superior a cualquier rival", manifestó el centrocampista catalán en la sede de OK Cars. Sobre la polémica que se ha creado alrededor del horario del partido en Anduva, Pedraza lo tiene claro: "A mí personalmente me da igual a qué hora juguemos. Venimos de categorías en las que hemos disputado muchos partidos a las 6, las 7 o las 8 de la tarde, no pasa nada". Aunque evitó pronunciarse sobre cuál es la preferencia de Vicente Moreno en ese sentido.



Bonilla: "No hay ningún favorito en esta eliminatoria"



El lateral diestro del Real Mallorca, Javier Bonilla, aseguró ayer que en la eliminatoria ante el Mirandés "no hay ningún favorito". "La cosa está al 50%", reconoció optimista. "Ellos tienen gente muy buena arriba, grandes goleadores, pero nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, tendremos muchísimas posibilidades de conseguir llevarnos la eliminatoria", declaró el soriano, a quien no le preocupa la pequeña capacidad de Anduva: "Si solo pueden venir 200 socios porque no caben más, estoy seguro que se les oirá más que a nadie".