Largas colas para adquirir una entrada para el partido del Mallorca en Son Moix

para adquirir entradas para el primer partido de la eliminatoria por el ascenso ante el Mirandés, que se disputará este domingo a las 12 horas.

La ilusión de los hinchas por vivir este encuentro provoca que muchos no se quieran quedar sin localidad, a la espera de que el club informe de la apertura de la Tribuna de Sol Alta, que de momento no está habilitada. No obstante, todo apunta a que tendrá que abrirla por la gran demana existente.

A falta de cifras oficiales que la entidad ofrecerá esta tarde, ayer ya eran 5.828 asientos reservados, pero visto lo visto esta mañana, este número se elevará sustancialmente al cierre de esta jornada.