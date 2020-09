Piden 15 años de cárcel por violar y maltratar a su novia, una menor de 14 años

La denunciante explicó que la primera violación ocurrió una tarde, en diciembre de 2016, en el campo de fútbol de Llucmajor. Ella tenía entonces 14 años. “Estábamos en una zona apartada, oscura. Me cogió, empezó a darme besos y me llevó a una esquina. Él quería quitarme los pantalones, yo me los subía. Al final, me cogió las manos y me giró”, contó la chica, que precisó después que el joven la penetró. “A los dos minutos le pegué un golpe y se quitó”, narró. Según su versión, aquella fue su primera relación sexual y comprobó que tenía sangre en los genitales. La joven explicó que unas semanas después inició una relación de pareja con el acusado. “Nos hicimos novios. Él me gustaba”, señaló. La fiscal argumentó que los antecedentes familiares de la víctima la llevaron a tener un modelo de relación basado en el maltrato y la desigualdad para justificar esta aparente contradicción. En su declaración, la denunciante dibujó al acusado como una persona celosa y posesiva, que la controlaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales. “Yo casi nunca quería. Discutíamos mucho. Llegaba un momento que me sentía como una muñeca”, concluyó.

El acusado, por su parte, rechazó todas las acusaciones. Dijo que las relaciones sexuales que mantuvo con la denunciante fueron siempre “voluntarias”. Negó haberla hostigado y controlado. “Yo no era celoso, celoso, pero como ella tenía muchos amigos en Instagram, yo me enfadaba”, admitió sin embargo.

Al concluir la vista, la fiscal elevó de 13 a 15 años su petición de condena para el joven como autor de delitos de agresión sexual y maltrato habitual. El abogado defensor reclamó la absolución del procesado argumentando que no hay pruebas suficientes para condenarlo. El letrado destacó que la víctima denunció los hechos un año después y que su relato es difuso. El caso quedó visto para sentencia.