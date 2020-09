El brote de la residencia Seniors de Sant Joan ya se ha cobrado diez vidas

Fuentes oficiales revelaron ayer que, en los dos cribajes masivos realizados hasta el momento en la residencia Seniors de Sant Joan, se ha detectado la positividad por SARS-CoV-2 entre 81 de sus 100 usuarios, que de estas 81 personas se tuvo que hospitalizar a 27 de ellas por su preocupante estado de salud y que de ellas han fallecido hasta el momento diez ancianos.

Así, detallaron que en el primer cribaje de PCRs realizado en el establecimiento se detectó que 57 de los usuarios tenían el coronavirus y 26 de ellos precisaron de un inmediato ingreso hospitalario. En un segundo cribaje, realizado días después se confirmó la presencia del agente patógeno en otros 24 usuarios de la residencia aunque en esta ocasión tan solo precisó ser hospitalizado uno de ellos.

Reevaluación

Fuentes del Servei de Salut señalaron que a lo largo del día de ayer se dispondrían a evaluar a cuántos de los diagnosticados como positivos en el primer cribaje (los 57 usuarios a los que, como se recordará, se les sometió al test el pasado 29 de agosto) se les podría dar ya el alta médica toda vez que ya habrían transcurrido los 14 días preceptivos sin manifestar síntomas de la enfermedad.

No obstante, de esos 57 ancianos cribados inicialmente hubo que hospitalizar a 26 y 10 de ellos ya no salieron con vida del recurso asistencial al que fueron derivados. Preguntado el Servei de Salut si se había actuado de alguna manera con esta residencia de ancianos privada por el elevado número de contagios, señalaron que no porque había cumplido con los protocolos marcados.

Así, los 54 usuarios que dieron negativo en las pruebas han permanecido ingresados en una residencia que, al parecer, tendría habilitados dos circuitos bien diferenciados para tratar a pacientes covid-19 y a personas limpias del patógeno.

Asimismo, el Servei de Salut informó de que todos los usuarios que están pasando el periodo ventana de la infección en la residencia de Sant Joan se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud.

También el IB-Salut informó de que otras 25 personas que trabajaban en el establecimiento del Llevant de Mallorca también se habían contagiado en este brote pero que todos ellos habían pasado la infección en sus domicilios particulares sin manifestar ningún síntoma preocupante de enfermedad respiratoria.

Tanto a ellos como a los usuarios con los que hayan transcurrido los citados 14 días de su prueba positiva serían reevaluados entre ayer y hoy para determinar si deben seguir manteniendo el aislamiento preventivo o ya pueden hacer vida normal.