Ni una llamada de Francina Armengol tras la tormenta

La presidenta del Govern, Francina Armengol, no tiene tiempo para nada con la pandemia del coronavirus. Su agenda debe de echar humo y todo su tiempo está dedicado a la lucha feroz contra la covid-19. De lo contrario, habría sacado unos minutos para llamar a los alcaldes de Banyalbufar, Esporles, Valldemossa o Deià que sufrieron los devastadores efectos de una tormenta acompañada de un violento cap de fibló. “¿Tenemos presidenta del Govern?”, se preguntó uno de los primeros ediles afectados por el temporal de hace ahora 15 días. Y es que Francina Armengol, el pasado viernes, todavía no había realizado la llamada de cortesía a los alcaldes para interesarse por los daños causados por el temporal. Una llamada que habitualmente se produce cuando un municipio recibe el azote de las inclemencias meteorológicas, como fue el caso de estas localidades de la Serra de Tramuntana.

Los alcaldes no daban crédito a que Armengol no les hubiera llamado todavía

Maria Ramon, alcaldesa de Esporles; Mateu Ferrà, alcalde de Banyalbufar, o Lluís Apesteguia, alcalde de Deià, no podían creer que la máxima autoridad de las islas no haya tenido ni dos minutos para descolgar el teléfono y llamarles para interesarse y ponerse a su disposición. Nadal Torres, alcalde de Valldemossa, se mostró más diplomático y aseguró que “la presidenta siempre me contesta al Whatsapp”, pero ni confirmó ni desmintió si Francina Armengol se había puesto en contacto con él. El caso más relevante es el de Banyalbufar, un municipio con miles de árboles caídos, cientos de tejados y casas afectadas, con es Port des Canonge devastado y la jefa del Consolat no les ha llamado para conocer la situación. El alcalde Mateu Ferrà calificó de “muy extraño” este hecho y recordaba otras situaciones similares en otras localidades, cuando rápidamente se personó. Curiosamente, ninguno de los municipios afectados por el temporal tiene gobierno socialista y ello tiene a los alcaldes con la mosca detrás de la oreja.

Miquel Mir, Isabel Castro y Catalina Cladera cumplieron desde el minuto uno

Los primeros ediles sí se deshacen en elogios hacia la presidenta del Consell, Catalina Cladera; el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, y la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro. Cladera llamó a la mayoría de alcaldes afectados el mismo sábado y puso a su disposición los servicios del Consell de Mallorca para ayudar en las tareas de reconstrucción. Lo mismo ocurrió con Mir y Castro, que se desplazaron hasta Banyalbufar y Esporles para coordinar personalmente las tareas.

Jordi Sánchez utiliza la Plaça Major de Palma para la Diada de Catalunya

Jordi Sánchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana, y encarcelado como uno de los máximo dirigentes independentistas catalanes, utilizó el viernes la Plaça Major de Palma para felicitar la Diada Nacional de Catalunya. Fue a través de sus cuentas de redes sociales donde Sánchez utilizó una foto llena de lazos amarillos y estelades de un acto de Mallorca en defensa de los presos políticos.

Jugada maestra de Cladera para posponer el pleno que le pide la oposición

Los grupos de la oposición del Consell pidieron un pleno extraordinario para debatir las intenciones del Gobierno central de quedarse con los ahorros municipales. Este pleno debía celebrarse el lunes. No obstante, tras no aprobarse la medida en el Congreso, El Pi ha decidido retirarse de la petición conjunta y se tuvo que realizar una nueva solicitud que alarga el plazo hasta el 1 de octubre. Jugada redonda de Catalina Cladera.