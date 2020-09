Francisca Ramis: “Uno de cada cuatro muertos da positivo en alcohol”

P Ha sido un verano atípico, con muchísimos menos turistas en Balears, pero en las islas han muerto en accidentes de tráfico tres personas más que en 2019.

R Durante los 79 días que duró el confinamiento cayó la intensidad circulatoria de nuestras vías, con una reducción de casi el 78 por ciento en días laborables y del 90 por ciento los fines de semana. En ese periodo, se detectó un incremento de un 39 por ciento de conductores que circulaban con exceso de velocidad a nivel nacional, por lo que de los pocos vehículos que circulaban una de las infracciones más frecuentes fue el exceso de velocidad. Luego hubo un efecto carreteras vacías y falta de costumbre respecto a tener la referencia de la velocidad de los otros vehículos. Tenemos que seguir extremando la precaución, en los accidentes de tráfico también podemos perder la vida, no solamente con la pandemia. En un minuto cambia todo y no hay vuelta atrás.

P ¿Qué balance hace de los datos de siniestralidad de los últimos años en Balears? ¿Considera que son datos positivos?

R El año pasado, con 41 fallecidos, fue el segundo mejor año desde 2009. En 2020 llevamos 21 fallecidos, 8 menos que el ejercicio anterior. Esto demuestra que los esfuerzos de todos los conductores para respetar las normas y los de la Agrupación de Tráfico y las policías locales para que se cumplan, dan resultados en cuanto a reducción de la accidentalidad. Pero un solo fallecido es demasiado. Ahora se trata de conseguir que no fallezca nadie más en lo que falta de año; depende de nosotros.

"El motorista debe ser consciente de que cualquier imprevisto es la diferencia entre la vida y la muerte"

P Desde la implantación del carné por puntos, el número de víctimas mortales ha descendido drásticamente. ¿Cree posible que siga bajando, o el efecto de esta medida ya está amortizado?

R Las infracciones que comportan mayor número de puntos detraídos son el exceso de velocidad, conducir superando la tasa de alcohol o habiendo consumido drogas, usar el teléfono móvil, no llevar casco o cinturón, los adelantamiento indebidos... Mientras estos comportamientos se sigan produciendo tendrá que seguir actuando el sistema de detracción de puntos. Se ha demostrado efectivo y seguirá siéndolo. Es previsible que se revise para aumentar la detracción de puntos respecto a los comportamientos que se siguen repitiendo y que dan lugar a accidentes graves. Fíjese hasta qué punto es útil el sistema de saldo de puntos que cuando se tiene la ocasión de hablar con personas que los han perdido todos se arrepienten profundamente de haber tenido estos comportamientos porque se quedan como mínimo seis meses sin poder conducir.

P ¿Qué otras medidas se han adoptado o pueden adoptarse para seguir rebajando estas cifras?

R La accidentalidad seguirá descendiendo con la herramienta de la pérdida de puntos y con muchas más que cada día se estudian para mejorar los sistemas de control, como radares, etilómetros, drogo-test, helicópteros, drones, o cualquier otro medio que salve vidas. Pero la herramienta más útil es la mentalización. Esta pandemia nos ha obligado a todos a integrar la mascarilla en nuestra vida; del mismo modo debemos usar siempre el cinturón de seguridad, ambos salvan vidas. Lo mismo que la inmensa mayoría de personas se han ido mentalizando que fumar mata, tendremos que mentalizarnos que incumplir las normas de tráfico, también mata.

P ¿Cuáles son los tramos de carreteras donde se producen más accidentes? ¿Es más peligrosa una carretera convencional que una autopista?

R Las vías donde se producen más accidentes con al menos un herido leve son la Vía de Cintura y las autopistas de Llucmajor, Manacor, Inca y Andratx, en los kilómetros más próximos a Palma porque es donde más circulación hay. Las vías más peligrosas son siempre las convencionales: los adelantamientos tienen que hacerse en los tramos de línea discontinua invadiendo el sentido contrario, la velocidad no siempre es la adecuada, las motocicletas no siempre extreman la prudencia, y frecuentemente se pueden encontrar ciclistas detrás de una curva.

P ¿Cuántos puntos negros tienen detectados en Balears?

R Actualmente no se utiliza el concepto de punto negro. Ahora, teniendo en cuenta las vías donde ha habido más fallecidos y heridos, se habla más de vías en las que ha habido más accidentalidad, y serían las mismas que hemos mencionado antes. Este año nos preocupa la Ma-10 [la carretera de la Serra de Tramuntana]. Tres motoristas de 20, 22 y 57 años han fallecido allí. Es muy importante que los motoristas lleven un casco adecuado, utilicen airbag para motorista, controlen la velocidad y piensen que siempre puede haber un imprevisto, una distracción o un fallo mecánico que son la diferencia entre la vida y la muerte.

"El carné por puntos se ha demostrado efectivo. La herramienta más útil es la mentalización"

P Los motoristas siguen siendo el colectivo que aglutina casi la mitad del número de fallecidos. ¿A qué se debe y cómo puede revertirse esta situación?

R Es un tema que nos preocupa muchísimo. A veces hay personas que conducen este tipo de vehículos y consideran que en carretera pueden tener el mismo comportamiento que en un circuito de motociclismo. Todos los motoristas deberían pensar con sus amigos y conocidos también motoristas y los accidentes que han tenido para tratar de hacer todo lo posible para no tenerlos. En la moto la persona es la carrocería del vehículo.

P Pese a las reformas legales, el alcohol y las drogas están detrás de muchos accidentes graves. ¿Qué incidencia tienen? ¿Qué más se puede hacer para conseguir que nadie se ponga al volante si no está en condiciones de hacerlo?

R Un 23 por ciento de los fallecidos en accidente de tráfico en 2018 dieron positivo en alcohol. Seguir controlando que no se conduce bajo la influencia de alcohol y drogas por parte de los agentes y sobre todo que quienes están al lado de esa persona hagan todo lo posible para que no

conduzca. Si viéramos a alguien con un arma blanca que va a herirse a sí mismo o a otro haríamos

todo lo posible para evitarlo. Pues el vehículo es un arma y una persona que ha consumido alcohol o

drogas y conduce se pone en la misma situación.

P ¿Hay demasiados coches en Mallorca? ¿Qué opina de la limitación que se ha impuesto en algunas zonas, como Formentor en los meses de verano?

R Somos una de las comunidades con más vehículos per cápita. Es frecuente disponer de un turismo y una motocicleta con un mismo titular, que una misma familia tenga varios vehículos... No estamos muy acostumbrados a compartir vehículo y no pensamos lo suficiente que hay otros medios distintos al vehículo para ir a nuestro destino. Respecto a Formentor, es una medida necesaria. Este año ha sido distinto, pero en la situación de normalidad vivida otros años, y que es previsible que se repita cuando superemos esta pandemia, es imprescindible adoptar medidas de limitación y control en determinados momentos, por razones de seguridad vial y medioambientales, en determinados períodos del año como ocurre en Formentor en los meses de verano.

P ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al funcionamiento de las oficinas de atención al público de la DGT? ¿Están colapsadas?

R Durante el confinamiento hemos estado teletrabajando y atendiendo los trámites que entraban a través del Registro Electrónico. Se suspendieron los exámenes y las oficinas permanecieron cerradas. No poder prestar la atención al público con la normalidad anterior al coronavirus ha afectado a un importante volumen de trámites que ha habido que absorber en los meses siguientes y quizá no

alcancemos la normalidad que deseamos hasta febrero de 2021. Intentamos que todo aquello que se puede hacer telemáticamente se solucione con los menos desplazamientos posibles.

P ¿Cuenta la Jefatura de Tráfico con el personal suficiente para hacer frente a esta situación?

R En general, es difícil que un funcionario decida incorporarse en las islas si no ha nacido aquí, dado el alto nivel de vida y la dificultad de encontrar alojamiento. Siempre necesitaríamos más gente y no es tan fácil conseguirla. Tratamos de hacerlo y de forma temporal o permanente cubrir las vacantes y si es posible incorporar a alguien más, pero esto es difícil.

P El confinamiento generó una gran saturación en los exámenes prácticos de conducir. ¿Cómo está la situación actualmente?

R Gracias a que hemos podido realizar pruebas suplementarias e itinerantes en Menorca y Eivissa, en las pruebas prácticas de circulación estamos en un plazo de tres semanas entre el día que lo presentan y el día que se examinan. Absorbemos en este momento la totalidad de los alumnos que se presentan a pruebas de circulación. En cuanto a las teóricas, las medidas covid limitan mucho el aforo y entre turnos hay que hacer limpiezas exhaustivas. En este caso transcurren entre dos semanas y un mes desde que se solicita la cita hasta que se realiza la prueba, pero la tendencia es a reducirse porque el número de turnos a partir del día 16 de septiembre aumentará.

P La lista de espera para pasar la ITV es ya de varios meses. ¿Puede afectar eso a la seguridad en las carreteras?

R La inspección técnica de vehículos garantiza que estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente durante su uso. Y permite la suspensión del permiso de circulación de un vehículo cuando represente un riesgo inmediato. Es por ello que recomendamos a los titulares de vehículos que soliciten la cita antes de que les caduque. Por la información que tenemos, sabemos que están intentando encontrar soluciones para aumentar la capacidad. Hay que recordar que los vehículos estacionados en la vía pública también deben tener la ITV en vigor, o pueden ser sancionados. Si no lo va a utilizar, retírelo de la vía pública y solicite la baja temporal en tráfico para estar exento temporalmente de la ITV, el seguro y del impuesto de circulación.