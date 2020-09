Lucía Moreno Sancho: “En la actualidad uno de cada diez contactos estrechos pasa a ser otro caso positivo”

P ¿Cuántas personas están trabajando como rastreadores en las islas?

R (Esta entrevista se realizó el pasado viernes, cuando un centenar de militares se sumaron al dispositivo montado para llevar a cabo esta tarea). En la central covid de Palma somos 52. Pero este verano se contrataton a 145 profesionales más, enfermeras y TCAEs (técnicos en cuidados enfermeros, categoría sanitaria que antes se denominaba auxiliar de enfermería) para trabajar en el resto de los centros de salud de Mallorca.

P ¿Quién hace estas labores de rastreo en Menorca y Eivissa?

R Inicialmente las hacíamos desde aquí, pero estas islas ya tienen sus propios equipos de rastreo. En Eivissa creo que está trabajando un grupo formado por al menos seis personas.

P ¿A cuántas personas están siguiendo en estos momentos?

R En seguimiento actualmente tenemos a 7.333 contactos estrechos de positivos en todo el archipiélago de los que 6.956 residen en Mallorca. En el conjunto de las islas controlamos además a 2.037 positivos.

P ¿Los contactos estrechos que me ha mencionado no se han contagiado?

R No, porque si no pasarían a ser positivos activos. Simplemente son contactos estrechos de positivos que igualmente deben estar 14 días confinados.

P ¿No eran diez días si el resultado de la PCR era negativo?

R Ha vuelto a cambiar el protocolo y deben estar confinados catorce días.

P ¿Qué condiciones debe reunir un contacto de un infectado para ser considerado estrecho?

R Ha de haber estado a menos de dos metros durante más de quince minutos con un caso confirmado. Si tiene síntomas, es considerado contacto estrecho desde dos días antes del inicio de los mismos. Si no los tiene, desde dos días antes de que tengamos el resultado de su PCR.

P ¿Cuántos de estos contactos estrechos acaban siendo a su vez positivos?

R En la actualidad, en torno a un 10% de los contactos acaban siendo casos positivos.

P Ustedes, junto a los médicos y las enfermeras de los centros de salud, hacen el seguimiento de los positivos y sus contactos que deben guardar cuarentena. ¿Han detectado muchos incumplimientos de estos confinamientos?

R No. De todo el volumen que manejamos son muy pocos los que no lo cumplen. Mayoritariamente, la gente es responsable...

P ...no es eso lo que me han trasladado algunos médicos, que me aseguran que sus llamadas a esos domicilios no son respondidas en muchas ocasiones.

R Algún caso ha habido en el que ha tenido que ir la Policía.

P ¿Cómo actúan en estas situaciones? ¿Les abren un acta por una presunta infracción?

R No, generalmente les damos oportunidades para que recapaciten. Como la comunicación es telefónica a veces l a gente no entiende muy bien lo que les estás diciendo, tienen miedo...

P ¿Qué nos depara la vuelta al cole?

R Cada uno debe asumir su responsabilidad. En las escuelas deben crearse grupos de convivencia estables, los padres no deben enviar a sus hijos con 37,5º grados de fiebre dándoles apiretal como hacían antes. Si nuestros grupos son pequeños, son más fáciles de rastrear para evitar nuevos contagios. Deberemos pensar en petit comité durante bastante tiempo.