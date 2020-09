Incursión en Son Gothleu, el barrio neogótico

He exigido que me adjuntaran la etiqueta de “Enviado especial”, que en periodismo significa que has preguntado qué ropa debes ponerte. Con el abrupto confinamiento decretado por el Govern, una incursión a pie en el barrio neogótico de Son Gothleu equivale a una misión en Kabul. En un spoiler, la decepción consistirá en que el distrito sellado supera en sangre fría y nueva normalidad a un ejecutivo balear que pretende derrotar al coronavirus a trancas y barrancas.