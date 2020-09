Una diputada de Ciudadanos da positivo tras ir al Parlament y reunirse con Armengol

La diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, dio ayer positivo por coronavirus. El caso que a priori podría no tener más historia tiene hoy un recorrido imprevisible, ya que la parlamentaria participó el martes en el pleno del Parlament por la mañana y por la tarde en una reunión a la que asistieron agentes sociales y la plana mayor del Govern, entre ellos la presidenta Francina Armengol. Mientras Salud ha iniciado el rastreo de contactos, el Parlament mantiene hoy su actividad y el ejecutivo continuará con su agenda.



Según relató la propia Guasp ayer a través de sus redes sociales, el miércoles, después de un martes de mucha actividad, se levantó mostrando síntomas coincidentes con el coronavirus y, tras seguir los protocolos de Salud, se le realizó una prueba PCR que resultó positiva, algo de lo que fue informada ayer por la mañana. "Lo he comunicado a las autoridades sanitarias y estoy ya desde ayer en confinamiento total", explicó la diputada liberal, que inmediatamente trasladó su situación al Parlament.



Ante ello, la cámara autonómica, donde el martes la diputada participó en la sesión celebrada para la comparecencia del conseller de Educación, Martí March, y a la que asistieron los 59 diputados y los miembros del Govern, además de prensa, asesores y personal de la institución, activó el protocolo acordado el pasado mes de marzo, por el cual debía comunicar cualquier caso a Salud, que posteriormente informó del inicio del rastreo de contactos estrechos de la parlamentaria a los que se les realizará pruebas PCR del virus.





Hola a todos. Tras levantarme ayer con síntomas de cuadro COVID, y siguiendo todos los protocolos de Salud, me realizaron una PCR y esta mañana he conocido que he dado positivo. Lo he comunicado a las autoridades sanitarias y estoy ya desde ayer en confinamiento total.