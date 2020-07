Podemos y Més presionan a Armengol sin garantizar que rechazarán su comparecencia

La Junta de Portavoces del Parlament que debía decidir hoy respecto a la petición del PP de comparecencia de la presidenta Francina Armengol por el caso de la Autoridad Portuaria se ha retrasado al viernes ante la postura de Podemos y Més de no garantizar su voto en contra.

Así lo han confirmado fuentes de los dos partidos socios del PSIB en el Govern. Oficialmente, el presidente del Parlament, el socialista Vicenç Thomàs, ha planteado a la Mesa de la Cámara a primera hora de la mañana este aplazamiento argumentando que había que dar tiempo a que acabara la ponencia que estudia el decreto de medidas económicas de manera prioritaria, dando por hecho que sus trabajos finalizarán para el viernes. Sin embargo, tanto desde Podemos como desde Més se asegura que el motivo real es que dejaron claro al PSIB que no garantizaban su voto en contra a la comparecencia de Armengol ante la Diputación Permanente ante la falta de explicaciones y de decidir la destitución de Joan Gual de Torrella al frente de la Autoridad Portuaria. Desde el Parlament, no obstante, se asegura que los representantes de Podemos y Més en la la Mesa no han rechazado la propuesta de Thomàs.

En las últimas horas desde Podemos han aumentado la presión sobre Armengol exigiéndole que plantee ya al ministerio de Fomento la salida de Gual de Torrella, quien tras su detención quedó en libertad con cargos. En el caso de Més, su postura no es tan contundente pero sí clara en el sentido de que la presidenta del Govern y líder del PSIB no puede esperar ya más. El nombramiento del presidente de la Autoridad Portuaria lo decide formalmente el ministerio de Fomento, pero lo hace a propuesta del Govern.