Gual de Torrella deberá explicarse hoy ante la Autoridad Portuaria

El presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, tendrá que dar hoy explicaciones en el consejo de administración del organismo público sobre las presuntas licitaciones ilegales por las que fue detenido la semana pasada. La reunión se celebrará esta tarde, aunque vía telemática, no en la sede de la APB en el Moll Vell, oficialmente por las medidas de prevención ante la Covid-19, pese a que ya están permitidos los encuentros en grupo. Además de tratar los temas del orden del día, el máximo responsable político de Puertos del Estado en Balears deberá aclarar lo sucedido a los miembros del consejo.

En la mesa también estará la necesidad de debatir sobre los perjuicios que puede provocar Gual de Torrella a la institución si se mantiene en el cargo, así como el resto de la cúpula de la APB, ya que forman parte del consejo de administración y fueron los otros detenidos por la presunta trama de corrupción. En el consejo hay cuatro componentes del Govern balear, uno por cada Consell, el Ayuntamiento de Palma, las Cámaras de Comercio, la CAEB, el sindicato UGT y más miembros de la administración general del Estado. Por lo tanto, puede ser que algunos les insten a marcharse de forma voluntaria para salvar el nombre de la entidad después de la situación creada, ya que ahora las licitaciones en marcha están bajo sospecha.

Precisamente, es lo que exigen dos de los partidos que forman el Pacto de Govern, Més y Podem, pero como por ahora Gual no ha dado muestras de querer irse, las formaciones reclamaron el lunes a la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que lo destituya, debido a que es quien lo nombró. Tras cinco días desde el inicio de la operación policial y judicial, la líder del PSOE aún no ha dicho nada al respecto.

Por su parte, el presidente del Partido Popular en las islas, Biel Company, destacó ayer desde Menorca (donde supuestamente se produjo una de las tramas) que "es innegable que la imagen de la institución [la APB] ha quedado muy dañada y la responsabilidad de la señora Armengol, que es quien nombró en su momento a Joan Gual de Torrella, es la de apartar a la cúpula para que esta institución pueda seguir funcionando con normalidad".

Proyectos en Palma

La teniente de alcalde de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, afirmó ayer que confía en que la investigación judicial que afecta al presidente de la Autoridad Portuaria de Balears y a la cúpula directiva de este organismo por presunta corrupción "no afecte a los proyectos previstos en Palma", como por ejemplo el de la remodelación del Paseo Marítimo, cuya ejecución, por un importe de 32,5 millones, corre a cargo del organismo porturario, aunque reconoció que desconoce "cuál puede ser la afectación que tendrán estos hechos en los proyectos que ya estan en marcha", según sus palabras tras la Gerencia de Urbanismo.

Si bien como representante del Ayuntamiento de Palma en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears no quiso pronunciarse sobre si Gual debe abandonar el cargo mientras sea investigado, ya que manifestó que el equipo de gobierno de Cort no se ha pronunciado al respecto, como militante y dirigente de Més per Mallorca, sí que consideró que "la mejor opción" consiste en apartarlo del cargo "mientras se aclaren los hechos" y, de esta forma, preservar "la buena praxis" que la entidad ha realizado en los últimos cinco años con los municipios con puerto, como el de Palma.

Para la teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, cualquier caso que implique una investigación o sospecha de corrupción "es preocupante", y afirmó que el Ayuntamiento siempre ha actuado de forma "contundente" ante cualquier irregularidad.

Como integrante del consejo de administración de la APB desde hace algo más de un año, en ningún momento se ha planteado dimitir debido a que, pese a que solo conoce el caso por lo que ha salido en la prensa, no se ha visto salpicada por ninguno de los hechos que se investigan, tal como aseguró Truyol.

Igualmente, apeló a la ética política del aún presidente de la APB y recordó que "si la presidenta del Govern, Francina Armengol, le designó para este cargo, fue porque "consideró que era la mejor persona para dirigir la APB".