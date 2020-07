El hombre que mató a su mujer fue absuelto de maltratarla en 2017

El hombre acusado de matar de una paliza a su mujer en Palma fue absuelto de maltratarla en 2017. José Ignacio Blesa fue arrestado un año antes por agredir a la mujer, que llegó a ser atendida en Son Espases por las heridas sufridas. La fiscalía llegó a pedir dos años de cárcel para él, pero ella había renunciado ya a declarar contra su marido y la magistrada consideró que no había pruebas para condenarlo. Meses después, ella presentó al menos otras dos denuncias por episodios de malos tratos, procesos que todavía siguen abiertos. En marzo de 2019 un juzgado dictó una nueva orden de alejamiento en favor de la mujer, que quedó sin efecto seis meses después. A Blesa, en prisión provisional por la muerte de Sundberg, le consta además otra acusación en 2006 de quien era entonces su pareja.

La sentencia absolutoria, a la que ha tenido acceso Diario de Mallorca, fue dictada en septiembre de 2017. El fallo considera probado que hacia las dos menos cuarto de la madrugada del 30 de septiembre de 2016, la pareja mantuvo una discusión en la calle Francesc Fiol i Juan, en Palma. La Policía detuvo a Blesa por agredir a su mujer, que fue atendida en el área de Urgencias de Son Espases. Un informe médico reflejó que presentaba diversas lesiones, según consta en la sentencia.

El hombre quedó en libertad al día siguiente y un juzgado de violencia sobre la mujer abrió diligencias. En el marco de esta investigación por la supuesta agresión, la víctima fue citada por el magistrado el 28 de diciembre de 2016. En su comparecencia como perjudicada, renunció a ser reconocida por el médico forense y a todas las acciones civiles y penales. La mujer se acogió a su derecho a no declarar contra su marido y pidió que se archivara el caso y se exculpara a Blesa de la acusación de malos tratos.

La fiscalía, sin embargo, siguió adelante con el proceso y el hombre acabó en el banquillo de los acusados. El ministerio público solicitó para él una condena de dos años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de Sundberg y comunicarse con ella durante tres años.

En el juicio, celebrado en septiembre de 2017, tanto el acusado como la víctima se acogieron a su derecho a no declarar. La magistrada que enjuició los hechos consideró entonces que no había pruebas suficientes contra Blesa y lo absolvió. En la sentencia explica que la única prueba de cargo válida era el informe de Son Espases, pero que no bastaba para considerar que las lesiones sufridas por la mujer fueras provocadas por su marido.

Tras esta absolución, Sundberg volvió a presentar otras dos denuncias por malos tratos contra el hombre en 2018 y 2019. Ambas acusaciones siguen tramitándose en los juzgados de violencia sobre la mujer de Palma. En el historial delictivo de Blesa figura además otra denuncia por malos tratos del año 2006 de quien era entonces su pareja.

Sundberg murió el pasado martes en Son Espases, donde llevaba ocho días ingresada en estado crítico por la paliza que Blesa le dio en el domicilio donde convivían, en la barriada de Son Cotoner de Palma. El hombre fue arrestado el día de la agresión y desde entonces está en prisión provisional.

El Moviment Feminista de Mallorca ha convocado una concentración para hoy, a las siete de la tarde, en la plaza de España de Palma para condenar este crimen y los otros tres asesinatos machistas que se han cometido a lo largo de la semana en diferentes puntos de España.