El Govern estudiará acciones contra Jorge Campos por un tuit en el que elogiaba el levantamiento de Franco

La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, anunció ayer que el Govern estudia si "jurídicamente puede tener consecuencias" el tuit del líder balear de Vox, Jorge Campos, en el que afirmó que el levantamiento franquista del 18 de julio es "probablemente la efeméride más importante de la historia contemporánea de España". Castro, en una entrevista en IB3 Ràdio, dejó claro su "más profundo rechazo a este tipo de declaraciones" y consideró que "alegrarse de lo que ocurrió hace 80 años es bastante lamentable y dice bastante de la persona que lo hace".





18 de julio: Probablemente la efeméride más importante de la historia contemporánea de España https://t.co/gu9PAPXgBo #MemoriaHistórica pic.twitter.com/s12KFiPzeE — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) July 18, 2020

Laaprobada en 2018, considera como una, para la que contempla, "las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios de la administración de la Comunidad Autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura". En el caso del tuit de Campos, el líder balear de Vox rechazó ayer que implicara ninguna loa al alzamiento militar de 1936 y sostuvo que se centraba en aspectos históricos, en el sentido de que enel 18 de julio es la fecha "más importante de la historia contemporánea de España"."Que tomen medidas, porque así nos reiremos un poco ya que lo de este Govern es un despropósito", dijo Campos respecto al anuncio de la consellera Castro. Añadió que la reacción a su tuit por parte del Govern demuestraa través de la Ley de Memoria Democrática., insistió Campos tras acusar a la izquierda balear de estar instalada "en 1936".Para Castro y para los representantes de PSIB, Podemos, Més y Ciudadanos en el Parlamentdel tuit de Campos no era la de recordar una fecha histórica, contra lo que sostiene el líder balear de Vox.,dejó claro la consellera de Administraciones Públicas tras resaltar que "la mayor parte de la sociedad" rechaza estas posturas y que Campos debería borrar su tuit.La portavoz parlamentaria socialista,, apoyó el anuncio de estudiar medidas y afirmó que "Vox no se esconde de decir públicamente lo que son", en el sentido de un. Resaltó que el 18 ce julio es una "fecha infausta de un golpe de estado que llevó a la Guerra Civil", a la vez que recordó que. "Lucharemos por que el virus del fascismo desaparezca de las instituciones y no se extienda por la sociedad", añadió.En el mismo sentido se expresaron,de, para quien el tuit de Campos es, y, de, quien afirmó que, de, dejó claro supor parte de Campos y su respaldo a la Ley de Memoria Democrática balear.