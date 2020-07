El sindicato de enfermería critica que se derive a la privada habiendo camas públicas

La secretaria de organización del sindicato de enfermería (SATSE), Litha Otero, lamentó ayer que dentro del plan de reactivación económica diseñado por el Govern se contemple destinar una partida de hasta 20 millones de euros con la que sufragar derivaciones de pacientes a la sanidad privada con el objeto de reducir unas disparadas listas de espera provocadas por el parón asistencial porvocado por la pandemia de Covid-19.

"En general, no nos parece mal el plan del Govern, pero nos chirría que haya una partida destinada a la sanidad privada. Si los quirófanos de la pública están funcionando al cien por cien, nos parecería bien que se derivaran pacientes para reducir las listas de espera, pero no cuando hay camas cerradas porque los médicos se van de vacaciones y no se puede operar", señaló la responsable de organización del sindicato, que reiteró que el cierre de camas es un síntoma inequívoco de que los quirófanos no fucionan al cien por cien.

Otero, que subrayó que el problema no es por las enfermeras ya que muchas de ellas han visto cómo se les alargaban los contratos de este verano, explicó que han recabado nuevos datos y que el cierre de camas estival en los hospitales públicos de Balears (112) que facilitó a este diario el pasado domingo son, a tenor de los nuevos datos, muchas más. Un total de 168 de las que 108 se han clausurado en Son Espases (76) y Verge de la Salut (32), otras 24 en el Psiquiátrico y otras 36 en Son Llàtzer, desglosó sin querer aceptar el argumento del Servei de Salut que muchas de las camas sociosanitarias cerradas lo son a consecuencia de reformas.

"Hemos preguntado a la gerencia (de Son Espases) sobre la planificación de los quirófanos y nos han contestado que es la misma que la del 2019. Pero tenemos claro que si cierran camas es porque los quirófanos no están a pleno rendimiento", concluyó.

Sin un conocimiento extenso del plan presentado ayer, el presidente del sindicato médico (Simebal), Miguel Lázaro, lamentó que no contemplara una inversión específica para Atención Primaria o una partida para reconocer salarialmente el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios durante la pandemia.

También criticó el líder sindical que no se explicite claramente qué financiación sanitaria va a tener esta comunidad ni qué estrategias se van a llevar a cabo para captar o fidelizar a médicos que vengan a trabajar a las islas. "En un plan de reactivación, los problemas que teníamos antes hay que retomarlos y solucionarlos", consideró el líder sindical.

En lo que se refiere a Sanidad, el Govern anunció ayer una partida de 275 millones en tecnología e infraestructuras que, aseguró, generarán 4.000 empleos, y otra partida de 220 para hacer frente al sobregasto por el Covid en la que se incluyen los 20 para derivaciones.