La abogada china cobra 20.000 euros por avión de mascarillas

La consellera de Salud, Patricia Gómez, desveló ayer en el Parlament que la abogada de nacionalidad china que contrataron para comprar material sanitario contra el coronavirus, trabajadora del bufete de su compañero de partido José María Lafuente, ha cobrado unos 20.000 euros por cada uno de los seis aviones que se han fletado desde el país asiático. Lo hizo en una comparecencia especial solicitada por el PP para esclarecer un posible trato de favor con un militante socialista, en este caso el abogado Lafuente.

Gómez negó cualquier atisbo de favoritismo y tráfico de influencias con un compañero socialista: "Eran momentos de mucha preocupación por la falta de material y la comunidad china en Mallorca nos habló de esta abogada, Wei Wei Jiang, que intermedia con su país".

La titular de Salud indicó que el acuerdo al que llegaron era de intermediación y para ello le abonaron un 1,5% del valor de cada cargamento operado. Hasta el momento ha trabajado en cuatro y están a la espera de la llegada de otros dos. De esta forma, se le ha pagado a la letrada oriental 20.000 euros para un primer cargamento, 19.666 para el segundo, 19.580 para el tercero y 18.400 para el cuarto. Los dos que faltan y cuyas facturas serán validadas por el Consell de Govern del viernes, también estarán en torno de estas cifras. Ello arroja una cantidad de unos 120.000 euros que cobrará el bufete del socialista Lafuente por el trabajo de la letrada intermediando en China.

La diputada del PP, Marga Durán, exigió a la consellera que haga públicas todas las facturas de las contrataciones realizadas en el estado de alarma y criticó que no contestara sobre la militancia socialista de Lafuente. Gómez volvió a desvincular esta cuestión. Sí que admitió que cuando la comunidad china les habló de la abogada un miembro de su gabinete apuntó que la conocía y contactó con ella.

"A mediados de marzo, el consumo de material de protección se multiplicó por 10 en los centros sanitarios. En el caso de algunos materiales concretos, el consumo se multiplicó casi por 100. Esto pasó en España, en Europa y en buena parte del mundo y fueron semanas muy críticas que temíamos quedarnos sin material", señaló Patricia Gómez, quien añadió que en esas circunstancias los proveedores habituales no podían cubrir las necesidades urgentes de material.

No obstante, tanto Marga Durán como la diputada de Vox Idoia Ribas le cuestionaron que en las otras contrataciones de material, ya que a través de la abogada del bufete Lafuente compraron solo una parte, no necesitaran la intermediación de ningún abogado. Y eso que también estaban adquiriendo mascarillas y material de protección a empresas chinas. La consellera Gómez argumentó los momentos de máxima necesidad de mediados de marzo para contestar a la oposición. Juanma Gómez, diputado de Ciudadanos le recordó a la consellera de Salud, que pese al estado de alarma que permite la contratación por la vía de urgencia, "no se debe faltar al principio de transparencia y de información a la ciudadanía".

Patricia Gómez relató que la abogada tuvo que realizar un arduo trabajo, primero para localizar las empresas homologadas, luego traducir toda la documentación y poder realizar las compras mediante la legislación china.La consellera relató que debían ser muy rigurosos con el transporte y las escalas, ya que algunos gobiernos requisaban el material de los aviones.

El Govern ha comprado 430 toneladas de mascarillas guantes, batas y pantallas, entre otros elementos de protección, por un montante de 40,7 millones de euros. Según Gómez, Balears tiene las necesidades cubiertas durante cuatro meses. En el caso de la empresa con la que intermedió la abogada Wei Wei Jiang, Royal Holding, se le compró material sanitario por valor de 7,6 millones.



Material

Patricia Gómez desveló ayer que el IB-Salut negocia con 12 empresas de las islas la adquisición de material de protección individual para profesionales sanitarios por un valor superior al millón de euros. Añadió que el material que se precisa es 200.000 mascarillas quirúrgicas, 30.000 batas de protección, 10.000 pantallas, 250.000 unidades de gel hidroalcohólico, así como mascarillas FPP3, FFP2, patucos y capuchas de protección.