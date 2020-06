Baleares sigue batiendo récords de paro con el mayor incremento del país

En mayo se abrieron bares y comercios y las cajas registradoras volvieron a funcionar. Pero no lo suficiente, claro. Ni de lejos. La situación laboral sigue siendo muy negra en Balears y los datos del paro de mayo no arrojan ningún indicador alegre para unas islas que han pasado de las temporadas turísticas de récord a las cifras históricas de paro.

El pasado mayo había en Balears 74.689 personas en paro, un 92% más que en mayo de 2019.

¿Y del pasado abril (totalmente confinados) a mayo, ya iniciada la desescalada, no se aprecian mejoras? No. En abril, con todo parado, había 2.147 desocupados menos que en mayo (cuando se inició la desescalada pero no la temporada turística).

Este incremento de parados se debe principalmente a los trabajadores temporales que en mayo de 2019 estaban trabajando y en mayo de 2020 no se han incorporado.

Lo explicó ayer el conseller de Trabajo, Turismo y Modelo Económico, Iago Negueruela: "Son datos complejos y muy duros", resumió: "Ya indicamos que las cifras irían aumentando cada mes según fuéramos avanzando en la temporada alta sin actividad económica". De momento, la realidad es que entre el 25 y el 30% de la actividad económica está parada, lo que es un freno "sin precedentes" en la economía de Balears.

Así, mientras en Madrid el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, hablaba ayer de "una ligera aceleración de la recuperación", Negueruela, conseller de una comunidad totalmente dependiente del turismo, no pudo aportar ningún dato positivo, más allá de que los ERTE contribuyen a frenar la sangría laboral (en mayo 151.658 personas se encontraban en ERTE en las islas) y que al menos el 70% de los demandantes de empleo tienen acceso a alguna ayuda del paro: "El doble que el año pasado", indicó el conseller, subrayando el "despliegue social" articulado para paliar la crisis económica por la pandemia.



En mayo se inició la desescalada y abrieron tiendas y bares, pero sin turistas las cifras del archipiélago siguen empeorando. B.R.

Este mes ha subido el paro y ha crecido también el número de trabajadores en ERTE, ya que aunque se ha reactivado el sector del comercio y la restauración y se ha 'rescatado' gente de ahí, se han incorporado a estos expedientes temporales muchos fijos discontinuos que normalmente empiezan a trabajar en mayo.

Así, en mayo un tercio de los trabajadores de las islas se encontraban en ERTE: el doble de la media española. La inversión del Servicio Estatal de Empleo para mantener a las personas en esta situación en las islas ronda los 150 millones de euros. Sin ERTE, la cifra de desocupados en Balears superaría las 216.000 personas. El Govern confía en que los datos del próximo mes reflejen ya un descenso del número de trabajadores en expedientes temporales de empleo.

Los efectos de la Covid-19 también se muestran "con fuerza" en la afiliación. Los datos de finales de marzo y las medias de abril y mayo muestran una "fuerte reducción" del nivel de afiliación en Balears. En mayo, la variación interanual arroja una caída del 12,6% (y eso que los trabajadores en ERTE continúan contando como afiliados). La caída es "muy superior a la española" por el monocultivo turístico y por los trabajos temporales: "Los datos de finales de abril muestran que nueve de cada diez puestos perdidos eran de contratos temporales", indicó el director general Llorenç Pou.



Autónomos

Desde de Delegación de Gobierno se detalló que más de 40.200 autónomos de Balears cobrarán la prestación extraordinaria aprobada para ayudar a los trabajadores por cuenta propia, lo que supone una partida de 26 millones y medio de euros.

El organismo estatal detalló también que el número de afiliados a 31 de mayo en Balears era de 490.816 personas. La cifra sube respecto a abril, pero tampoco eso es sinónimo de buenas noticias ya que la subida se explica por la incorporación de muchos fijos discontinuos a la situación de ERTE. Si estos trabajadores no estuvieran en ERTE no contarían como afiliados, y la caída interanual de la afiliación hubiera sido de 221.987 personas, un descalabro del 39%.



Erte

Preguntado por cuánta gente aún no ha cobrado su prestación por ERTE, Iago Negueruela dijo que los porcentajes de los que sí han cobrado son altos (habló de 151.000 personas que sí han percibido lo que les corresponde, lo que según las cifras globales de gente en ERTE aportadas por el Govern supondría que unas 600 personas no han cobrado). El conseller hizo mención al caso de unos 3.000 trabajadores del aeropuerto de Son Sant Joan, que tuvieron problemas con los cobros pero que, tras reuniones mantenidas con los delegados sindicales, empezarán a recibir todo lo que les corresponde esta semana, aseguró Negueruela. El responsable de Trabajo explicó que el sistema de pagos se automatizó y eso generó algunos desajustes que se han ido arreglando.