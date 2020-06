El inquilino con casa en propiedad no puede pedir ayudas al alquiler

El inquilino que tenga una casa en propiedad, aunque la haya recibido en herencia, o que supere un determinado nivel de ingresos, no tendrá derecho a solicitar una ayuda para financiar el pago del alquiler. Esta es una de las medidas que anunció ayer el conseller Marc Pons, que expresó el compromiso del Govern para ayudar a las familias que sufren dificultades económicas, para que puedan mantener sus viviendas, bien sean en propiedad, o en régimen de alquiler.

A partir de hoy se podrán solicitar estas ayudas económicas a la administración autonómica. Los trabajadores que se han visto afectados por la pandemia y, por lo tanto, han perdido el nivel de ingresos que tenían antes de la declaración de la alarma sanitaria, podrán pedir un microcrédito. Es una ayuda con la que se aseguran el pago de la vivienda durante un periodo de seis meses. Estos créditos se tramitarán a coste cero para el que lo pida y tampoco se impondrán intereses. Se podrán devolver en seis años, con la posibilidad de alargarlo hasta cuatro años más. Para poder acceder a estas ayudas el núcleo familiar no puede disponer de ingresos mensuales que superen los 2.689 euros.

Además de los microcréditos, la conselleria que dirige Marc Pons también ha acordado subvencionar el pago del alquiler a determinadas familias que se han visto afectadas económicamente por esta pandemia sanitaria. Para poder tener acceso a esta ayuda económica al alquiler los integrantes de la familia no pueden tener ingresos que superen los 23.000 euros al año. Si se trata de una familia numerosa, la cantidad se situará en los 30.700 euros de ingresos al año.

El alquiler que se subvenciona no puede ser superior a los 900 euros al mes. Además, han de ser contratos de más de un año y el inquilino ha de estar al día del pago de las rentas. Se subvencionará el 40 por ciento de la renta, siempre y cuando se cumplan los requisitos que se han aprobado.

El director general de la Conselleria, Eduard Robsy, explicó ayer que solo se subvencionará la vivienda habitual y no una casa que se utilice como segunda residencia. El Govern tiene previsto dedicar una partida de unos 20 millones de euros a la ayuda al alquiler, dado que se considera uno de los pilares de la política de ayuda para que ninguna familia pueda perder su vivienda por falta de ingresos económicos.

El conseller Pons señaló que se puede pedir a la vez un microcrédito y una subvención al alquiler. Recordó también las otras medidas que se han adoptado, como ha sido perdonar el pago del alquiler a los inquilinos que viven en pisos del Ibavi, así como prohibir los desahucios de viviendas por falta de pago. También se han aprobado moratorias de tres meses, sin pago de intereses, para las cuotas hipotecarias. El conseller se comprometió a que se agilizarán los trámites administrativos para aprobar estas ayudas.



Las claves



La casa subvencionada debe ser la vivienda habitual

Solo podrán tener acceso a estas ayudas al alquiler los ciudadanos que tengan una única casa como vivienda habitual. El precio de la renta, además, no puede superar los 900 euros al mes. El Govern subvencionará casi la mitad de la renta mensual por el alquiler de la casa.

El Govern fija límites de ingresos para las ayudas

El Govern tendrá en cuenta los ingresos que obtienen todos los integrantes de la familia a la hora de otorgar estas ayudas al alquiler. Estos ingresos económicos no pueden superar los 23.000 euros al año. Esta cifra se amplía cuando se trata de una familia numerosa.

No puede tener otra casa en propiedad, aunque no viva

Toda persona que vive de alquiler en una vivienda, pero que tiene otra casa en propiedad, aunque esté abandonada y la haya recibido en una herencia, no tendrá derecho a solicitar una ayuda económica. La vivienda de alquiler en la que vive debe ser su única casa.

Ofertan microcréditos a devolver en seis años

Con la ayuda de los bancos, el Ejecutivo ha aprobado la concesión de unos microcréditos que irán destinados al pago de la vivienda. Son créditos sin ningún tipo de interés, ni tampoco gasto, que se podrán devolver en un periodo de tiempo de seis años, ampliable a diez.

Los inquilinos deben estar al día en el pago de la renta

El inquilino moroso no tendrá derecho a esta ayuda económica que aporta el Govern para garantizar el derecho a la vivienda. El ciudadano que pida esta subvención ha de estar al día en el pago de la renta. Además, la casa que ha alquilado no puede superar los 900 euros al mes.