Sonia Jichi: "El peatón necesitará ahora el doble de espacio que antes"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿El coronavirus nos ha hecho más peatones?"

—La mejor manera de plantarle cara al virus es peatonal, salir a la calle. Todo el mundo ha de disfrutar de ese derecho, y el miedo hace que la gente se mueva hoy a pie por las zonas más cercanas a su domicilio.

—¿Los bares tienen derecho a ampliar terrazas?

—Reivindicamos que el peatón necesitará ahora el doble de espacio que antes, cuando además no lo tenía garantizado. Necesitamos parte de la calzada, hoy dedicada a aparcamientos y al tráfico. Coincidimos con las terrazas, no estamos en conflicto con ellas.

—Las terrazas son un obstáculo para el peatón.

—En su día tuvimos problemas porque no se cumplía la ley de accesibilidad, no dejaban las fachadas despejadas.

—Antes que nada, un ciclista no es un 'vianant', sino un depredador.

—Lo más seguro para el peatón es tener a un ciclista al lado. La fase de movilidad activa en la que nos encontramos exige que se promuevan rutas ciclistas segregadas, y la supresión de los carriles-bici en espacio peatonal. Todo lo que está sobre la acera ha de ir a la calzada.

—Las bicicletas van por la acera, los coches no.

—Cuando las bicicletas van por la acera, crean incomodidad y peligros. Surge un enfrentamiento por la falta de sanciones, pero el problema no es el ciclista incívico o la falta de regulación, sino que dispongan de un espacio seguro y cómodo en la calzada.

—Una ciudad con zonas 20 y las bicicletas a 30 por las aceras.

—Han de ir fuera de las aceras sí o sí, pero hay que ofrecerles infraestructuras. No es una cuestión de culpabilidad, porque ahora mismo es más seguro esquivar peatones que sortear el tráfico de coches.

—Hay conductores que han amenazado con atropellarme en un paso cebra, y ni siquiera me conocían.

—Hay una desproporción de coches y una regulación que privilegia al vehículo de motor, que tiene más derechos que nadie. Se exige al peatón que cruce por el sitio que toca, pero usar la calle no debería requerir de una habilidad especial. No puede ser que pagues un despiste con tu vida.

—Peatón es una forma como otra de morir.

—A día de hoy es una forma muy injusta. No nos gusta la palabra accidente, porque no es una casualidad ni un infarto inesperado. Tampoco es una cuestión de imprudencia, sino de las condiciones viarias. No queremos hablar del azar.

—Estará por el endurecimiento de las penas a los demás.

—Un abogado me dijo que atropellar a alguien es la forma más barata penalmente de matarle. La venganza de agravar las penas no es la solución, no hace desistir. Hay que cambiar la calle, que el conductor no se sienta cómodo.

—¿Infringió el confinamiento para salir a andar?

—Creo que no. He salido a pasear al perro las veces que hacía falta, porque se le ha permitido antes que a los niños. Mis tres hijas están desgraciadamente acostumbradas a encontrarse en casa. Yo he jugado en la calle, su generación no ha tenido esa experiencia.

—¿Me permite preguntarle por su apellido, Jichi?

—Es de origen palestino, mi padre vino con veinte años a Valencia en 1948. Esa es otra lucha más complicada que la de Vianants.

—¿Vive en una calle peatonal?

—No, pero estaría encantada. Cualquier cambio en los hábitos supone problemas, pero nadie quiere echarse atrás después de peatonalizar. Y también es beneficioso para la actividad económica del pequeño comercio.

—El coronavirus es letal para el transporte público.

—Es el peligro que tenemos. Se habla de la bicicleta como alternativa, pero hemos de defender un transporte público en condiciones, más trenes con los pueblos. Hay soluciones sanitarias.

—¿Los Vianants en Lluita no tienen coche?

—Sí tenemos, no somos veganos. Si la ciudad no nos ofrece otras alternativas, es imposible prescindir del automóvil. En casa, mi marido y yo tenemos dos coches, y los esfuerzos han de ir enfocados a que no los necesitemos.

—De acuerdo en que el coche eléctrico es peor que el coche tóxico.

—No es más ventajoso medioambientalmente ni por la batería, ni por los neumáticos, ni por su precio más elevado. Solo por la emisión de partículas, es la Coca-Cola Zero.

—¿La miran como a un bicho raro?

—Es difícil explicar Vianants en Lluita, porque nadie asume la identidad de peatón aunque todos lo somos. Puede ser un lobby de presión a favor del interés colectivo.