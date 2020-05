Nuevas hipótesis podrían datar el corto de Maria Forteza a partir de 1936

Nuevas hipótesis sobre la datación de la película Mallorca de Maria Forteza podrían situar su producción a partir de 1936. Siempre y cuando la inscripción "Arriba España" en las leonas de es Born fuera colocada allí a causa del Movimiento y no antes. Y es que precisamente el hallazgo de dicho rótulo en el metraje por parte de la investigadora Magdalena Rubí abre una nueva vía de investigación para datar de manera más precisa la cinta de la mallorquina, redescubierta recientemente por la Filmoteca Española.

La pista que aporta Rubí después de varios visionados del corto para poner en cuarentena la datación de la Filmoteca es el letrero de un "Arriba España" que está en la base de las leonas de es Born de Palma. "La película podría ser de 1936 o posterior. Ahora se abre un periodo de investigación más amplio para aproximarnos lo máximo posible a la fecha en que se rodó este corto", explica. "Parece ser que la inscripción siguió allí hasta los años 60, mínimo. Ahora hemos de establecer si se debió poner antes del 36 o si fue a causa del Movimiento", señala.

Rubí ha comparado este fotograma de Mallorca con otra fotografía antigua de la época del paseo palmesano y coinciden. El letrero de "Arriba España" es el mismo.

En un primer visionado, la historiadora del arte, cauta, vio algunos elementos que no le encajaban en la primera datación de la película, que la sitúa a principios de los años 30. Elementos urbanos que habrá que ir investigando con mayor profundidad.

"Me inquietaba la inscripción que había bajo las leonas de Es Born (que en el filme no se puede leer). He encontrado una imagen de archivo con más detalle y se puede leer "Arriba España". Después de la Guerra Civil, es Born pasó a llamarse Paseo del Generalísimo. ¿Cuadra?", se pregunta Rubí.

Una vez pueda confirmarse la fecha en que se puso esta inscripción y otras hipótesis, podrá afirmarse con seguridad si Maria Forteza fue o no la primera mujer en dirigir y firmar una película sonora en España, título que hasta ahora ostentaba Rosario Pi por El gato montés. Lo que está claro es que está en el grupo de las pioneras. "La noticia es muy buena porque no habían aparecido más mujeres", comenta Rubí. "Es un gran descubrimiento", añade la investigadora, quien insiste en que ahora se tendrá que trabajar desde distintas disciplinas y voces para averiguar más cosas sobre Mallorca.

Para el historiador Joan Mas Quetglas es poco problable que esas inscripciones las hubiera hecho la Falange antes de la Guerra. "La Falange era muy minoritaria en Balears. No tenía ni regidores en el Ayuntamiento de Palma", señala. Sin embargo, asegura que es algo que también deberá comprobarse de algún modo con algún documento.

Hay que recordar que Forteza era la mano derecha habitual del productor Ramón Úbeda, también su marido, quien en agosto de 1929 (según la revista Foc i Fum) fundó en Palma por su cuenta la productora Balear Film D'Arte. Unos cuantos años antes habían empezado a trabajar juntos. Fue él mismo quien grabó una artística filmación muda de la popular cupletista mallorquina que se exhibía como preámbulo a sus actuaciones, explicó el investigador Cristòfol-Miquel Sbert.

La Filmoteca Española no pudo encontrar datos de las fechas de producción de Mallorca. La hipótesis que lanzó la institución es que la película era previa a 1935, cuando Úbeda ya está instalado en Barcelona y ha registrado la marca Fono Palma. Argumentaban que en caso de que la película fuera de ese año o posterior, lo normal habría sido que esa marca o sello apareciese de algún modo en el filme.