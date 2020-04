Iago Negueruela: "Ya hemos perdido una parte de la temporada turística"

"Muy compleja" y con un escenario "duro". Así augura la temporada turística 2021 el conseller de Modelo Economico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, de la que "ya se ha perdido una parte", puesto que durante este mes de abril ya tendría que haber turistas. Lo ha comentado esta mañana durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al director del IBASSAL, Rubén Castro, en la que han presentado los protocolos de prevención que deberán aplicar las empresas y los trabajadores de los sectores no esenciales que vuelvan a la actividad.

Será el lunes cuando Negueruela presente las previsiones y estudios llevados a cabo por el Govern en relación al sector turístico, pero ya ha avanzado que "se ha solicitado un plan especial a Madrid para el sector en las islas" que, según ha apuntado el conseller, "será de los últimos en recuperarse de las consecuencias de esta crisis sanitaria".

"Hemos sido transparentes y realistas desde el primer momento, ya tendríamos que estar en temporada", ha asegurado Negueruela, que ha añadido que, por el momento, las previsiones apuntan a que no se inicie el curso turístico. "Las decisiones sobre las fronteras dependen de la Unión Europea y el Gobierno central", ha concretado respondiendo a la pregunta de si los vuelos internacionales se cerrarían en Son Sant Joan; además, "la salida de las medidas de confinamiento será desigual, puesto que mientras en Epaña se han tomado restricciones drásticas, otros países han optado por no tomar medidas contra el virus hasta hace poco", ha especificado. No obstante, entre sus objetivos actuales está el de plantear medidas específicas para que el sector se recupere "poco a poco, con condiciones de seguridad tanto para residentes como para los turistas".

El turismo nacional e interislas es una pequeña esperanza en el sector. Aun así, el conseller es claro: "Hay que ser realistas, la caída de rentas salariales en el conjunto de España es importante y deja a los habitantes en una situación compleja, por la que el sector de consumo será de los últimos en recuperarse". Además, muchos trabajadores están gastando sus días de vacaciones durante el confinamiento, algo que hará que no tengan días libres para disfrutar cuando se puedan activar, de manera progresiva, sectores como el del turismo.

Otro problema que ha mencionado Negueruela es la competencia nacional. Si bien el conseller apuesta por intentar conseguir el mayor número de turistas españoles, advierte que Balears requeriá una protección especial. El transporte aéreo tendrá que competir, por su coste, con la grandes infraestructuras automovilísticas y ferroviarias de las que está dotada la zona nacional peninsular.