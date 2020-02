Los colegios concertados amenazan con una huelga si no se cumplen los acuerdos

Los 4.500 profesores que trabajan en los colegios concertados de Balears no descartan convocar una huelga si la conselleria de Educación no cumple los acuerdos económicos que se firmaron hace once años, mejoras progresivas que en estos momentos están congeladas.

Los sindicatos STEI, UGT y Comisiones Obreras, mayoritarios en este sector educativo, han decidido realizar una actuación conjunta con el principal objetivo de defender los derechos de los trabajadores.

En el año 2008 los representantes firmaron un acuerdo con el Govern, en el que se reconocía a estos trabajadores una serie de derechos económicos, como por ejemplo el reconocimiento de los sexenios, en un intento de ir equiparando sus sueldos con los profesores que trabajan en los colegios públicos.

Según explicó Ramón Mondéjar, del STEI, a pesar de que se trató de un acuerdo firmado, quedó paralizado como consecuencia de la crisis económica. Ocho años más tarde se empezó a aplicar la mejora económica, que sobre todo consistió en reconocerles a los profesores el cobro del primer sexenio. Era el primer paso, puesto que también estaba previsto que pudieran llegar hasta los tres sexenios, mientras que a los funcionarios públicos se les reconoce un total de cinco. Estas nuevas medidas estaban acordadas, pero debían plasmarse en un acuerdo, en el que además se debía acordar un calendario de pagos. Este documento fue elaborado de forma consensuada por todos los sindicatos, si bien finalmente no fue aceptado por la patronal de Escola Católica, en la reunión que se celebró el pasado mes de abril. Ante esta situación, según explicaron los representantes sindicales, se interrumpió la negociación, que se reanudó el pasado mes de diciembre. Según Jaume Coll, de UGT, en esta última reunión el representante de la conselleria de Educación anunció que quedaba congelada cualquier mejora económica porque no había dinero en el presupuesto para asumir este gasto. Es decir, las medidas económicas han quedado aplazadas, al menos, hasta el próximo año.

Pepa Ramón, de CCOO, anunció que los sindicatos van a solicitar que la mesa de negociación vuelva a reunirse, ya que exigen que el Govern se comprometa a cumplir los acuerdos que ya se han firmado. Además de la reunión con la Conselleria, también han previsto una protesta el próximo martes frente a las puertas del Parlament. "Los trabajadores de los colegios concertados tenían unas expectativas que no se van a cumplir", denunciaron. Los sindicalistas señalaron que si estas medidas de protesta no son efectivas, no descartan la huelga. Esta drástica decisión podría afectar a los más de 40.000 alumnos y a los 4.500 profesores que trabajaban en los centros concertados.