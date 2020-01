Vecinos de Son Güells se manifiestan en Cort contra la hormigonera

Un grupo de vecinos de la urbanización se Son Güells se manifiesta en estos momentos en la plaza de Cort. Con el grito "no, no, no. Hormigonera no", los vecinos muestran su rechazo a la implantación de una planta de producción de hormigón en un solar de la urbanización vecina de Son Morro, calificado como industrial, pese a estar a escasos metros de una zona residencial en la que viven más de 1.000 personas, entre los que hay 250 niños.

La planta cuenta con el informe de impacto ambiental favorable con prescripciones, aunque los vecinos han presentado alegaciones en las que ponen de manifiesto, entre otras cuestiones, el negativo impacto visual que no se soluciona con el pintado de la planta, la deficiente insonoración acústica y los problemas de movilidad que se generarán, entre otras.

Los vecinos quieren que el Ayuntamiento se comprometa a paralizar la tramitación de la autorización de esta planta y que se proceda a la revisión de la actual calificación urbanística del solar.