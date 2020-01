Viaja a Ibiza la familia del británico desaparecido

Ben Garland, de 25 años, es el joven británico que el martes desapareció en el norte de Ibiza tras haber salido a dar una vuelta con su moto en plena borrasca 'Gloria'. Tal y como informa la BBC, la familia del joven se encuentra ya en Ibiza siguiendo de cerca las labores de búsqueda, que actualmente se centran en el mar. De hecho, ayer mismo Salvamento Marítimo encontraba la chaqueta del desaparecido, natural de Trowbridge capital del condado de Wiltshire, en Inglaterra.





A friend of mine has gone missing in Ibiza. Ben Garland - fingers crossed you're found safe and well very soon.



Much love buddy. ??https://t.co/GirPxrmqUs