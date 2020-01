QUÉ HACER EL SÁBADO EN MALLORCA

'Varietés' y Lorca

Si le gustó El amor sigue en el aire, la nueva comedia musical de Félix Sabroso también será de su agrado. El equipo que integran Bibiana Fernández, Alaska, Mario Vaquerizo, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández se subirán de nuevo, este fin de semana, al Auditorium de Palma para representar en esta ocasión La última tourné.

En este espectáculo, Norberto Pinti (Manuel Bandera) es un director, autor y productor que regenta una pequeña compañía portátil de variedades que se gana la vida por los pueblos de España en giras lustrosas y populares. Tras veinte años de éxitos viviendo en el faranduleo nómada, descubren que los géneros que tocan empiezan a desfasarse. Comienzan los noventa y España despega económicamente y mira a Europa y al futuro. Cuando se les cae una gira de verano, Norberto decide que deben renovarse o morir, el espectáculo está cambiando, hay que hacer teatro comprometido, arte de verdad, se acabaron las varietés, las vedetes. Es tiempo de elevarse al arte.

"Yo nunca me he adaptado a las modas, siempre he hecho lo que me da la gana", confesaba hace unos días Alaska en una entrevista concedida a este diario. Olvido Gara, el alter ego de este icono del pop rock español, es uno de los grandes reclamos de la obra, en la que interpreta a Paca Castellón, la vedete cómica que no deja de contar chistes aunque haya perdido la gracia. Lo que más le atrae del espectáculo es, según sus propias palabras, la idea que subyace, "esos pobres personajes que son un poco lo contrario a lo que somos todos los que estamos en escena, unos personajes que se ven obligados a cambiar, porque dicen que lo que hacen ya no vale, que se han quedado anticuados. Y cambiarán hacia un Lorca, muy complicado. Uno no tiene que cambiar porque te digan que se lleva otra cosa", defiende.

La obra, escrita y dirigida por Sabroso, se estrenó el pasado 26 de octubre en Estepona (Málaga) y desde entonces ha viajado a Altea (Alicante), Valencia, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades. Sabroso, viudo de Dunia Ayuso, con la que rodó títulos como Perdona, bonita, pero Lucas me quería a mí, ha recordado que su troupe empezó ya hace cinco años con Fernández y Banderas en la obra El amor está en el aire, y a ellos se unieron Alaska y Vaquerizo para una segunda versión, El amor sigue en el aire. Después de estar "dos años largos" con ese último título pensaron que debían mantener su "química y felicidad" con un nuevo juguete y de ahí surgió La última tourné.

TEATRO

Fecha: sábado a las 21.00 horas; y domingo, a las 19.00.

Lugar: Auditorium de Palma.

Precio: 39 euros.



La final del Torneig de Dramatúrgia

El Torneig de Dramatúrgia llega a su momento culminante, la gran final, la que disputarán este sábado Mar Pla y Xavier Uriz. La primera se impuso en las semifinales, con su texto Mami Fera, a Neus Nadal, mientras que Uriz derrotó a Lluki Portas, gracias a Laia en el parc. Los intérpretes que han defendido los textos de los dramaturgos en esta edición de este torneo, que cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Palma y el Principal, han sido Roger Coma, Bàrbara Roig, Albert Prat, Toti Fuster, Sandra Monclús, Alba Brunet, Marc Rodríguez, Margalida Grimalt, Maria Bauçà, Albert Mèlich, Biel Bisquerra y Pep Ambrós.

TEATRO

Fecha: sábado, a las 20 horas.

Lugar: Teatre Mar i Terra.

Entrada: 5 euros.

ES FINDE Y MÁS ALLÁ

El infinito más allá de la 'revetla'

PREVIA CON LLONGUET Y SARAOS

LLONGUETADES (19 h. aprox.):

Forn Sant Elíes & Can Vinagre: Sergio Bustos + Oliveros

Sant Vermutià (Moltabarra, La Tortillería & Lemon Tree) + Tiàrdeo (Moltabarra): Conejomanso

A tres bandas: DJ Camembert

La Tertúlia: Pep Suasi + DJ Aparicio

Castellers de Mallorca (Pl. A. Fleming): DJ Aparicio + Txadongos Trio

Un ateneu per Palma (Pl. Ll. Bisbal): Majava + Mon Sound System

Santarde (S'Escorxador): Tributo A. Winehouse + DJ FranBass.

Torrada en Can Moix (Felanitx): Reservoir Tones.

Nit de foguerons de Sa Capsaneta (Lloseta): Sonats + Sideways.



Magalí Sare & Sebastià Gris

Lluc Casares Septet

Straight from the Bass

Que viva la Pepa + Danzû + Cannibal Show

Electronic Day Fair

Enjoy & Division + Pepe Link con Los Bélmez + Doble o Nada + Jose y yo

#Despuig58

Inauguración de la librería Finis Africae + Exposición de Pato Conde

Presentación de A boy and a girl, trabajo de la catalana y el manacorí que revela su hipersensibilidad de cámara y su aguda capacidad para extasiar.MÚSICALugar: Teatre de ManacorHora: 19:30 h.Precio: 10 €.Solo 29 años y ya una formación y experiencia en directo que solidifica la confianza en las posibilidades de este exalumno de mitos como Wynton Marsalis, Kenny Washington o Barry Harris durante su estancia en Nueva York.JAZZLugar: Can Lliro (Manacor)Hora: 20 h.Precio: 8 €.Nueva edición de estas misas de drum&bass con alineación lustrosa.MÚSICALugar: Sala Fònica (Muro)Horario: 15-6 h.Precio: 10 € con cerveza.Megaencuentro de electrónica democrática y positivista para cabecear hasta las agujetas.ELECTRÓNICALugar: Es GremiHorario: 22-6 h.Precio: anticipada 15 € dos copas hasta 0:30 h. / después una copa.El mercadillo de música electrónica más amplio y organizado por un grupo de sabios de critero sabiamente purista ofrece unas 3.000 referencias, precios populares y platos para testear las posibles compras.MERCADILLO DE VINILOSLugar: Sala Diskette (Gomila)Horario: 17-22:30 h.Precio: 3 € con cerveza.El neopopulismo popero y electrónico de E&D más nómina heterodoxa de amiguetes.MÚSICALugar: MaracaHorario: 21:30-5 h.Precio: anticipada (para conciertos) 6 €.Los sábados en el espacio con un nombre tan sencillo como su ubicación son hiperdinámicos y reinteresantes merced a talleres, expos y presentaciones.TIENDA DE ARTÍCULOS VINTAGE, TALLERES...Lugar: #Despuig58Horario: 10:30-14:30 h.Gloria bendita a un nuevo local dedicado a la cultura, más si incluye expo del cada vez más loado artista argentino.LIBROS + EXPOSICIÓNLugar: Plaça Alexander Fleming 17Horario: 19-22 h.Precio choripan + cerveza: 3 €.