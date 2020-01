Rafael Dezcallar: "China ha logrado sacar de la pobreza a 700 millones de personas"

Invitado por el Cercle d'Economia de Mallorca, el embajador mallorquín en China, Rafael Dezcallar, pronunció ayer una conferencia en Palma para explicar los avances que ha desarrollado el país asiático en los últimos años, convirtiendo su economía en la más fuerte del planeta.

Dezcallar entró en la carrera diplomática en 1983 y desde entonces ha representado a España en países como Cuba, Rusia o Alemania, entre otros. Hace un año y medio fue designado como embajador en China.

El diplomático, que comparte esta tarea profesional con su pasión por la escritura, explicó al público presente que China se ha convertido en muy poco tiempo en el "gigante asiático", con una capacidad económica que ya está superando a Estados Unidos. "En dos décadas ha tenido un crecimiento prodigioso, único en el mundo", explicó el experto, que detalló que uno de los éxitos económicos de China ha sido "sacar de la pobreza a 700 millones de personas". Gracias a la nueva economía que se extiende por este país, cuenta en estos momentos con una población de 400 millones de personas que se sitúa en la clase media, una cifra muy por encima de Estados Unidos o de Europa.

Sin embargo, para el embajador uno de los fenómenos que explican mejor este crecimiento ha sido su apuesta por la tecnología. Señaló que se ha logrado "crear un internet paralelo", así como una herramienta propia de información que puede compararse con Google, cuyo uso "está prohibido en China". Además de otras herramientas de comunicación telefónica, según el embajador español, el país asiático ha conseguido "crear un universo alternativo a internet, aunque con unos valores políticos diferentes a los de Europa".



Potencia militar

Pero además de situarse como líder en tecnología, Rafael Dezcallar detalló que el país asiático también ha apostado por un crecimiento militar. Fue testigo del último gran desfile que se celebró en Pekín, donde se mostraron las últimas armas tecnológicas, sobre todo mediante drones y misiles. Pero es que, además, China ha construido una nueva flota de barcos de guerra, que se puede comparar a la armada con la que cuentan las principales potencias mundiales.

Sin embargo, según el embajador, si se analiza la historia "China, salvo los dos últimos siglos, ha sido el país más rico del planeta", y resaltó que ahora mismo "se ha convertido en la mayor fábrica del mundo".



Guerra económica

También analizó los pormenores del enfrentamiento económico que mantiene con el gobierno norteamericano, que ha vetado la entrada de muchos productos procedentes de China. El embajador explicó que, mientras las empresas de este país no tienen dificultades para establecerse en otros mercados, no ocurre lo mismo con otros negocios que quieren establecerse en el negocio asiático. Por esta razón, "Europa está de acuerdo con muchas de las medidas que ha adoptado el Gobierno de EE UU, aunque no le gusten las formas".

Por esta razón, el experto mallorquín aseguró que la rivalidad entre China y Estados Unidos no es solamente política, sino sobre todo "tecnológica".