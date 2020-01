Malestar en las bases de Podemos con Mae de la Concha por el plus de los 22.000 euros

En las bases de Podemos se está generado un gran malestar con la secretaria general y consellera de Agricultura, Mae de la Concha, a raíz del plus de residencia de 22.000 euros. La militancia podemita recrimina a De la Concha que no se hubiera consultado a los órganos del partido el cobro de este suplemento por parte de hasta siete cargos morados de los 15 que lo perciben en el Govern.

El malestar y el nerviosismo de las bases se ha agravado con la decisión de la Oficina Anticorrupción de citar a declarar a los cargos que cobran el plus para comprobar si existen irregularidades.

Sonia Vivas, edil de Podemos en el ayuntamiento de Palma, confirmaba en declaraciones a la Cadena Ser-Mallorca que existe verdadero enfado en las bases moradas por esta cuestión: "Es cierto que hay malestar en la militancia por el plus y a mucha gente le molesta que nos hayamos enterado por la prensa que lo cobran nuestros cargos, cuando ello se tenía que decidir de forma colectiva". La edil podemita hizo un llamamiento a la calma y se mostró convencida de que no existirá ninguna irregularidad. No obstante, recordó: "Ha sido una decisión de la secretaria general Mae de la Concha, cuando nos teníamos que haber sentado y decidirlo entre todos si se cobraba el plus de 22.000 euros".

Por su parte, la diputada nacional Antònia Jover admitió que hay bastante gente de la militancia de Podemos que está esperando la publicación de las remuneraciones de los cargos en el Govern en la página de transparencia, tal y como se acordó en el Consejo ciudadano Autonómico del partido, para tomar una decisión. Jover recordó que en Podemos existen limitaciones salariales que se deben cumplir, pero no quiso culpar de la polémica a nadie en concreto. Reiteró que prefiere esperar a que el partido dé las explicaciones oportunas.

De hecho, una de las principales quejas de los militantes podemitas es que De la Concha, dos semanas después de destaparse la polémica, todavía no haya dado explicaciones.



Armengol minimiza en TV3

La presidenta del Govern, Francina Armengol, fue preguntada ayer por este asunto en el programa Els Matins de TV3. Armengol quitó hierro a la polémica, pero se le notó su incomodidad cuando la entrevistadora le puso esta cuestión sobre la mesa. La presentadora le preguntó por la "citación judicial" y la presidenta rápidamente la rectificó apuntando que era de la Oficina Anticorrupción, minimizando el papel de este organismo. Armengol indicó que el plus "se paga de forma transparente y está normalizado".



Yllanes: "No se oculta nada, pero lo debe tratar el partido"

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes (Podemos), aseguró ayer que "no hay nada que ocultar" en la investigación iniciada por la Oficina Anticorrupción para detectar si se han producido irregularidades en el cobro del plus de 22.000 euros a cargos del Ejecutivo balear que residen fuera de Mallorca.

Juan Pedro Yllanes argumentó también que esta investigación, que dio a conocer ayer Diario de Mallorca, es "un tema que debe tratar el partido" porque él no tiene "ninguna representatividad" en la dirección de Podemos.