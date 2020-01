Globos de Oro 2020: Nuestra quiniela de ganadores

Aunque los ganadores de los premios Globos de Oro 2020 no se conocerán hasta este domingo de madrugada, algunos nombres que suenan con fuerza en las quinielas son el de Joaquin Phoenix por 'Joker' en la categoría de mejor actor protagonista, y el de Martin Scorsese como mejor director por 'El irlandés'.

Considerados la antesala de los Oscars, en los Globos de Oro competirán 25 trabajos, 14 de cine y 11 de televisión. La gala, que se celebrará en Los Ángeles y contará con Ricky Gervais como maestro de ceremonias, marcará el inicio de la temporada de festivales. Es también una buena ocasión para ver a las grandes estrellas de Hollywood desfilar por la alfombra roja del hotel Beverly Hilton en California.

En el apartado de mejor director, hay un nombre que sobresale por encima del resto: el de Martin Scorsese, que consiguió con 'El irlandés' su undécima nominación a lo largo de toda su carrera profesional. Obtuvo la primera allá por 1980, cuando fue nominado a mejor director por 'Toro salvaje'. Diez años después, optó al Globo de Oro a mejor guion y mejor director por 'Goodfellas'. Su última nominación se produjo en 2014 con 'El lobo de Wall Street'.

Scorsese cuenta en su haber con cuatro Globos de Oro. Se alzó con el primero en 2002 por 'Gangs of New York'. Después, en 2006, cosechó un nuevo galardón a mejor director con 'The Departed' y ya en 2012 fue premiado por 'Hugo'. Entre medias, en 2010, recibió el Premio Cecil B. DeMille. En la gala del próximo 5 de enero, competirá con Bong Joon Ho ('Parásitos'), Sam Mendes ('1917'), Todd Phillips ('Joker') y Quentin Tarantino ('Érase una vez en Hollywood').



'Historia de un matrimonio', la gran favorita

En la carrera por hacerse con el Globo de Oro a mejor película, suenan con fuerza varios títulos. Entre ellos, 'Historia de un matrimonio'. Protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, parte como la gran favorita en la 77 edición de los galardones con seis nominaciones, incluida la de mejor película de drama. Lo hace por delante de 'El irlandés' y 'Érase una vez en Hollywood' (fuera de las candidatas a mejor película), con cinco nominaciones cada una.

La obra romántica de Noah Baumbach se fundamenta en la siguiente premisa: a veces es necesario que algo se rompa para entenderlo realmente. El director de 'Frances Ha' despliega todos los matices del proceso de ruptura de una pareja que lleva muchos años juntos y con un hijo en común, desde la incredulidad inicial a las discusiones más agrias para llegar, finalmente a la comprensión y, tal vez, a otra forma de amor.

Otra de las favoritas para alzarse con una de las grandes ganadoras del Globo de Oro a mejor película es 'El irlandés', dirigida por Martin Scorsese. Una cinta épica de tres horas y media contada a través de los ojos de un veterano de la II Guerra Mundial.

Contra la apuesta de Scorsese figura 'Joker', de Todd Phillips, uno de los filmes que más titulares ha acaparado este año y que para muchos es la película del año. De hecho, ganó el León de Oro en Venecia. Además, promete dar muchas alegrías a su protagonista, Joaquin Phoenix. Su papel magistral le sitúa como el gran favorito en la categoría de mejor actor de drama en la gala del próximo 5 de enero.

Joaquin Phoenix contra Antonio Banderas

Pero Phoenix no lo tendrá fácil. También suena con fuerza Antonio Banderas por su papel en 'Dolor y Gloria'. A sus 59 años, el actor malagueño no para de recibir premios. Primero consiguió el galardón al mejor intérprete masculino en el Festival de Cannes. Después, la Academia de Cine Europeo se rindió ante su interpretación en el filme de Almodóvar eligiéndole como mejor actor europeo y 'Time' seleccionó su actuación como la mejor interpretación del año. También está nominado en los Premios Goya.

Adam Driver está llamado a ser uno de los intérpretes de referencia en los próximos años. La pasada edición ya fue nominado a mejor actor secundario por 'Infiltrado en el KKKlan' y el 5 de enero peleará por el Globo de Oro por su trabajo en 'Historia de un matrimonio'.

A todos ellos se suma el veterano Jonathan Pryce por su interpretación del papa Francisco en la cinta de Netflix 'Los dos Papas', con la que se está cubriendo de elogios. Completa la lista de nominados Christian Bale, quien da vida al piloto Ken Miles en la película 'Le Mans 66', dirigida por James Gold y coprotagonizada por Matt Damon.



De Renée Zellweger a Scarlett Johansson

En cuanto a las actrices favoritas para ganar el Globo de Oro 2020, Renée Zellweger aspira a alzarse con su cuarto galardón por 'Judy', el retrato de los últimos meses de la vida de la actriz estadounidense Judy Garland. Es la séptima nominación de Zellweger, quien ya ganó su primer Globo de Oro en 2001 por 'Persiguiendo a Betty', el segundo en 2003 por 'Chicago' y el tercero en 2004 por 'Cold Mountain'.

Cynthia Erivo es una de las tapadas de esta edición. En 'Harriet' se pone en la piel de una esclava del siglo XIX. Sobresale. Como también lo hace Scarlett Johansson en 'Historia de un matrimonio', por la que ha recibido buenas críticas y con la que ha sumado su quinta nominación en los Globos de Oro.

En esta categoría las quinielas están muy abiertas, por lo que no se puede descartar ni a Charlize Theron por 'El escándalo', con la que acumula seis nominaciones en los Globos de Oro; ni tampoco a la joven Saoirse Ronan ('Mujercitas').