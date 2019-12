El presidente de la Eurocámara insta a cumplir la sentencia

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha instado este jueves al Tribunal Supremo español a cumplir con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que reconoce a Oriol Junqueras la condición de eurodiputado y su inmunidad parlamentaria, y ha confirmado que ya ha pedido a los servicios jurídicos de la cámara que estudien las repercusiones del fallo sobre la composición de la Eurocámara formada por 751 eurodiputados pero que mantiene tres escaños vacantes, los dejados por Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín.

"Ruego a las autoridades competentes que cumplan la sentencia. He dado mandato a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo que evalúen cuanto antes la aplicación de los efectos de la sentencia sobre la composición de nuestro parlamento", ha anunciado ante el pleno del Parlamento Europeo tras explicar el contenido de un fallo "muy importante" ha dicho porque afecta directamente a la composición de la cámara.



Bruselas toma nota



Además de Sassoli también se ha pronunciado la Comisión Europea aunque al igual que el presidente de la cámara ha eludido comentar a fondo el fallo. Tanto los servicios jurídicos del Parlamento Europeo como los del Ejecutivo comunitario se alinearon con las tesis defendidas por el Supremo y alegaron durante la vista celebrada en octubre que Junqueras no adquirió la condición de eurodiputado porque no cumplió con el requisito de acatar la Constitución por lo que no llegó a gozar de inmunidad.

"La Comisión Europa toma nota de la decisión preliminar clarifica la interpretación del artículo 9 del protocolo sobre inmunidades y privilegios de la UE. Ahora corresponde al Tribunal Supremo y al Parlamento Europeo hacer el seguimiento sobre la sentencia. En cuanto al caso de Puigdemont, no nos corresponde especular", ha explicado un portavoz que también ha insistido en que ahora corresponde a la justicia española dar los próximos pasos. "Es una cuestión prejudicial del tribunal español. Hay un sistema que funciona, se consulta al TJUE. Esto demuestra que el procedimiento funciona", ha zanjado.



La Fiscalía pide al Supremo que inhabilite a Junqueras



Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha tardado apenas unas horas en dar respuesta a la sentencia. En su escrito, el Ministerio Público señala que Junqueras no está actualmente sujeto a medida cautelar de prisión provisional, que es a lo que se refiere la sentencia del TUE, sino "ejecutoriamente condenado", por ello se opone a cualquier medida de excarcelación e interesa la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación.

Concretamente, solicita al Tribunal Supremo "la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento europeo la situación procesal del citado y se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario".