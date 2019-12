Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette

La cantante del mítico grupo Roxette, Marie Fredriksson , muy famoso en los 80 y 90, falleció este lunes a los 61 años, después de una larga lucha contra el cáncer, según ha informado el medio sueco 'Exressen.se' que hace público un comunicado de prensa de su agente Marie Dimberg.







Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old.

TT Photo: Balazs Mohai pic.twitter.com/mjmhFdQGWa