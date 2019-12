Las preguntas filtradas de las oposiciones se guardaban en taquillas sin control

Las preguntas que han desaparecido –sin que nadie dé una explicación creíble– de las oposiciones al cuerpo de gestión del Govern se guardaban en una taquilla sin control en el polígono de Son Rossinyol. Tanto el cuestionario que se ha filtrado como otros más que formaban parte de una base de preguntas para posteriormente elaborar el examen estaban –teóricamente– custodiados en varias taquillas en la Escuela Balear de Administraciones Públicas (EBAP). Según fuentes de la Conselleria, "nadie sabe cuántas llaves hay ni quién las tiene, todo es un desbarajuste".

Un miembro del tribunal fue quien alertó de que le faltaba la citada documentación del interior de una carpeta que se encontraba en uno de esos casilleros. Al no estar forzada la puerta de la taquilla, se dedujo que alguien más tenía llave. En sus opacas explicaciones sobre lo sucedido, la conselleria de Administraciones Públicas ha obviado todos estos detalles, atribuyendo el director-gerente del EBAP, Jaime Tovar, la evasión de las preguntas a "un descuido".

La responsabilidad política de la fuga de información en este proceso se achaca al propio Tovar, al ser quien decidió que por vez primera el examen no lo elaboraran profesionales de la UIB, sino funcionarios de la propia EBAP. Es sabido que muchos funcionarios del Govern ejercen a la vez de preparadores de opositores por las tardes, con lo que pueden producirse conflictos de intereses.

Cercada por la polémica en torno a estas oposiciones, la consellera del ramo, Isabel Castro, anunció ayer en el Parlament la apertura de una investigación sobre las oposiciones del cuerpo de gestión, que han sido suspendidas sine die. Castro, a preguntas del diputado del PP José Manuel Lafuente, no aclaró lo sucedido y se limitó a tirar de argumentario oficial, reiterando que se produjo un error en "la cadena de custodia". La consellera negó que hubiera habido filtraciones, pese a que desde su Conselleria así lo admitieron en una reunión con los sindicatos producida el pasado viernes. Castro en ningún momento entró a explicar cuál había sido el fallo en la cadena de custodia, se limitó a señalar que "no se puede haber filtrado un examen que no estaba del todo confeccionado, y a petición del tribunal suspendimos las oposiciones".

PP: "Muy grave"



El diputado Lafuente calificó la situación de muy grave y exigió la inmediata destitución de Tovar. "Es preciso que depure responsabilidades por la fuga de información que ha habido", exigió. El popular también recordó que en julio de 2017 ya se sucedieron problemas en las oposiciones a docentes, que en mayo de 2018 se tuvieron que repetir las oposiciones de auxiliares administrativos por irregularidades en el examen de informática y ahora con "la fuga de información" en estas pruebas.

Castro no se refirió en ningún momento a Tovar, ni lo defendió cuando desde el PP pidieron su destitución. Ello es premonitorio, según la oposición, ya que consideran que el director gerente de la EBAP está en la cuerda floja. En función del resultado de la investigación sobre la filtración, se decidirá el futuro de Tovar.

Algo nerviosa, Castro defendía ayer que su subordinado "no está destituido". La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Presidencia, Pilar Costa, hicieron un largo aparte con la consellera después de su respuesta al PP.



81 aprobados



Solo 81 personas han aprobado el primer examen, tipo test, de las oposiciones al cuerpo superior de la Administración general de Balears celebrada el pasado sábado, a la que se presentaron 1.083 aspirantes. Estos 81 aprobados tendrán que pasar ahora una segunda prueba para optar a alguna de las 63 plazas convocadas (de turno libre y promoción interna).

Los exámenes celebrados el pasado sábado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) empezaron con casi una hora de retraso debido a un problema con el servicio de reprografía. Después de solucionar la incidencia con las fotocopias de las pruebas, estas se realizaron con normalidad.